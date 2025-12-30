محمد إمام ينهي صراع أجور الفنانين في مصر بكلمتين

وطنا اليوم:حسم النجم المصري محمد إمام الجدل المثار مؤخرا حول تصريحات منسوبة إليه بخصوص أجره وتصدره لقائمة الأجور في الوطن العربي.

وعبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، وجه إمام رسالة واضحة ومغلفة بروح الفكاهة، ليضع النقاط على الحروف بعيداً عن الشائعات، مؤكداً على عدة نقاط أساسية: الزعيم خارج المنافسة

بدأ محمد إمام حديثه بتأكيد “المؤكد”، وهو أن والده الزعيم عادل إمام لا يزال يتربع على عرش الأعلى أجراً في تاريخ الفن العربي، قائلاً: “عادل إمام هو مازال أعلى أجر في الوطن العربي وماحدش مننا يقدر يقرب للرقم بتاعه”.

اعتراف بالزملاء.. ومفاجأة “الأعلى أجراً”.

رغم إشادته بزملائه من نجوم السينما والدراما الذين يحققون إيرادات ضخمة ونجاحات مدوية، إلا أن محمد إمام لم يخلُ من “المشاكسة” التي اعتاد عليها الجمهور، حيث أضاف: “في نجوم كبار بيجيبوا أعلى الإيرادات.. بس ده مايمنعش إن أنا برضه الأعلى أجر فيهم”.

واختتم إمام منشوره بتأكيده على أن هدفه الأول هو إسعاد الجمهور، متمنياً التوفيق لكل زملائه في الوسط الفني، مشيراً إلى أن هذا المنشور ما هو إلا “هزار” مع أصدقائه ومحبيه لغلق باب القيل والقال.

“البوست ده هزار مع صحابي والناس اللي بتحبني علشان مش عاوز دوشة.. كلنا بنبذل أقصى مجهود علشان نسعدكم” — محمد إمام.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلمات إمام، معتبرين أن صراحته الممزوجة بالدعابة تعكس ثقته الكبيرة في النجاحات التي حققها مؤخراً، سواء في السينما أو الدراما، والتي جعلته بالفعل واحداً من أهم “تريندات” الساحة الفنية.

وكان الفنان أحمد العوضي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، بعد تصريحاته، التي أشار فيها إلى أنه الأعلى أجراً والأكثر مبيعاً في مصر.

وانقسمت الآراء حول حديث العوضي، إذ اتهمه بعض النقاد والجمهور بالغرور والتكبر، فيما دافع آخرون عنه معتبرين أن ما قاله يعكس نجاحه ومجهوده في العمل الفني.