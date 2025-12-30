البنتاجون: عقد لبوينج بقيمة 8.6 مليار دولار لتسليم مقاتلات إف-15 لـ”إسرائيل”

وطنا اليوم:قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن شركة بوينج حصلت على عقد بقيمة 8.6 مليار دولار لبرنامج مقاتلات إف-15 الإسرائيلي، وذلك بعد أن التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدان بارتكاب جرائم حرب في فلوريدا.

وذكر البنتاجون أمس الاثنين “ينص هذا العقد على تصميم ودمج وتجهيز واختبار وإنتاج وتسليم 25 طائرة جديدة من طراز إف-15آي.إيه لسلاح الجو الإسرائيلي مع خيار لشراء 25 طائرة إف-15آي.إيه إضافية”.

وقال البنتاجون إن العقد يتضمن مبيعات عسكرية لإسرائيل. ولطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، أقرب حلفائها في الشرق الأوسط.

وكان محتجون مناصرون للفلسطينيين ومناهضون للحرب قد خرجوا في شتى أنحاء الولايات المتحدة مطالبين بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل بسبب هجومها المدمر على غزة، لكن هذه المطالب لم تتم تلبيتها من إدارتي الرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن.

وقال البنتاجون في بيان إن أعمال العقد ستنفذ في سانت لويس، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول 31 ديسمبر كانون الأول 2035.