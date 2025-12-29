بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إدارة الأزمات يدعو للحذر والالتزام بتعليمات الأمن خلال الحالة الجوية السائدة

29 ديسمبر 2025
إدارة الأزمات يدعو للحذر والالتزام بتعليمات الأمن خلال الحالة الجوية السائدة

وطنا اليوم:أهاب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الاثنين، بالمواطنين والمقيمين ضرورة متابعة التحذيرات الصادرة عن مديرية الأمن العام والمؤسسات ذات العلاقة.
وأكد المركز في بيان صحفي على مواصلة التنسيق بين كافة الجهات المعنية للاستجابة لتبعات الحالة الجوية السائدة.
كما قالت إدارة الأرصاد الجوية، مساء الاثنين، إن صور رادار الطقس تُشير إلى استمرار الهطولات المطرية الغزيرة على وسط وجنوب محافظة الكرك وشمال محافظة الطفيلة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل خطير خاصة في جنوب محافظة الكرك.
وأهابت الأرصاد الجوية بالجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد فورا عن مجاري السيول والأودية ومناطق تجمع المياه، وعدم المجازفة بعبور الطرق المنخفضة أو المغمورة بالمياه.
وتتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز إلى الشرق من جزيرة قبرص، حيث تشهد مناطق شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية هطول أمطار، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في بعض المناطق، مع احتمال حدوث رعد وهطول حبات البرد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025