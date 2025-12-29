إدارة الأزمات يدعو للحذر والالتزام بتعليمات الأمن خلال الحالة الجوية السائدة

وطنا اليوم:أهاب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الاثنين، بالمواطنين والمقيمين ضرورة متابعة التحذيرات الصادرة عن مديرية الأمن العام والمؤسسات ذات العلاقة.

وأكد المركز في بيان صحفي على مواصلة التنسيق بين كافة الجهات المعنية للاستجابة لتبعات الحالة الجوية السائدة.

كما قالت إدارة الأرصاد الجوية، مساء الاثنين، إن صور رادار الطقس تُشير إلى استمرار الهطولات المطرية الغزيرة على وسط وجنوب محافظة الكرك وشمال محافظة الطفيلة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل خطير خاصة في جنوب محافظة الكرك.

وأهابت الأرصاد الجوية بالجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد فورا عن مجاري السيول والأودية ومناطق تجمع المياه، وعدم المجازفة بعبور الطرق المنخفضة أو المغمورة بالمياه.

وتتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز إلى الشرق من جزيرة قبرص، حيث تشهد مناطق شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية هطول أمطار، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في بعض المناطق، مع احتمال حدوث رعد وهطول حبات البرد.