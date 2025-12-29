هيئة الطاقة: مراجعة شاملة لشروط الترخيص وآليات التعاقد مع شركات الغاز المنزلي

وطنا اليوم:قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، الاثنين، إن الهيئة تلقت شكاوى من مواطنين حول توقف تزويدهم بالغاز المنزلي من إحدى الشركات العاملة في تنفيذ وتركيب شبكات الغاز المسال المركزية عبر الأنابيب للمجمعات السكنية، نتيجة انتهاء رخصتها القانونية، مؤكدةً أن الهيئة تتابع الموضوع بشكل مباشر ضمن الأطر القانونية والتنظيمية النافذة، وبإمكان المشتركين الانتقال فورًا للتعاقد مع أي من الشركات المرخَّصة العاملة في هذا المجال.

وأكدت القاق في تصريح أن الشركة التي توقفت عن التزويد تعمل حاليًا على استكمال إجراءات تجديد الترخيص، مشيرة إلى أن هناك تسع شركات مرخَّصة قادرة فنيًا على مواصلة تزويد المشتركين دون انقطاع، وأن بإمكان أي مشترك التواصل مع الهيئة مباشرة لغايات تأمين تزويده بالغاز من الشركات المرخصة دون الحاجة إلى انتظار استكمال إجراءات الترخيص للشركة.

وأضافت أن الشركات المرخصة تقدم، قبل البدء بعملية التزويد، خدمة فحص شبكة الغاز المنزلية مجانًا، للتأكد من سلامتها وجاهزيتها الفنية وجودة التوصيلات، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التزويد الآمن وحماية المشترك والشركة المزوّدة.

وفي سياق متصل، أكدت القاق أن قطاع تزويد الغاز للمنازل يشهد توسعًا متسارعًا في الأردن، ما يتطلب تطويرًا مستمرًا للإطار التنظيمي، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للتعليمات والأنظمة المتعلقة بترخيص وعمل شركات ايصال الغاز المنزلي، وآليات التعاقد مع المشتركين، بما يعزز وضوح الحقوق والالتزامات، ويحدّد الأجور المستحقة على المشتركين وأي تكاليف إضافية قد تترتب على التزوّد بالخدمة، وضمان توافقها مع القواعد الناظمة وجودة الخدمة.

وفي ختام تصريحها دعت المشتركين إلى التعاون مع الشركات المرخَّصة والسماح بإجراء الفحوصات الفنية المطلوبة، باعتبارها جزءاً أساسياً من متطلبات السلامة وجودة الخدمة واستمراريتها، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الغاز المنزلي خلال موسم الشتاء.