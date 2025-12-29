بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

هيئة الطاقة: مراجعة شاملة لشروط الترخيص وآليات التعاقد مع شركات الغاز المنزلي

29 ديسمبر 2025
هيئة الطاقة: مراجعة شاملة لشروط الترخيص وآليات التعاقد مع شركات الغاز المنزلي

وطنا اليوم:قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، الاثنين، إن الهيئة تلقت شكاوى من مواطنين حول توقف تزويدهم بالغاز المنزلي من إحدى الشركات العاملة في تنفيذ وتركيب شبكات الغاز المسال المركزية عبر الأنابيب للمجمعات السكنية، نتيجة انتهاء رخصتها القانونية، مؤكدةً أن الهيئة تتابع الموضوع بشكل مباشر ضمن الأطر القانونية والتنظيمية النافذة، وبإمكان المشتركين الانتقال فورًا للتعاقد مع أي من الشركات المرخَّصة العاملة في هذا المجال.
وأكدت القاق في تصريح أن الشركة التي توقفت عن التزويد تعمل حاليًا على استكمال إجراءات تجديد الترخيص، مشيرة إلى أن هناك تسع شركات مرخَّصة قادرة فنيًا على مواصلة تزويد المشتركين دون انقطاع، وأن بإمكان أي مشترك التواصل مع الهيئة مباشرة لغايات تأمين تزويده بالغاز من الشركات المرخصة دون الحاجة إلى انتظار استكمال إجراءات الترخيص للشركة.
وأضافت أن الشركات المرخصة تقدم، قبل البدء بعملية التزويد، خدمة فحص شبكة الغاز المنزلية مجانًا، للتأكد من سلامتها وجاهزيتها الفنية وجودة التوصيلات، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التزويد الآمن وحماية المشترك والشركة المزوّدة.
وفي سياق متصل، أكدت القاق أن قطاع تزويد الغاز للمنازل يشهد توسعًا متسارعًا في الأردن، ما يتطلب تطويرًا مستمرًا للإطار التنظيمي، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للتعليمات والأنظمة المتعلقة بترخيص وعمل شركات ايصال الغاز المنزلي، وآليات التعاقد مع المشتركين، بما يعزز وضوح الحقوق والالتزامات، ويحدّد الأجور المستحقة على المشتركين وأي تكاليف إضافية قد تترتب على التزوّد بالخدمة، وضمان توافقها مع القواعد الناظمة وجودة الخدمة.
وفي ختام تصريحها دعت المشتركين إلى التعاون مع الشركات المرخَّصة والسماح بإجراء الفحوصات الفنية المطلوبة، باعتبارها جزءاً أساسياً من متطلبات السلامة وجودة الخدمة واستمراريتها، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الغاز المنزلي خلال موسم الشتاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025