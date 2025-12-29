بنك القاهرة عمان
بلدية الكرك: إغلاق عدد من الطرق بسبب الهطول المطري الكثيف

29 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:أعلن رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى، محمد المناصير، عن إغلاق عدد من الطرق في المحافظة، نظرًا لخطورة الأوضاع الحالية والهطول المطري الكثيف وحدوث انهيارات جبلية ما قد يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين.
ورجا المناصير من المواطنين عدم سلوك: طريق الكرك باتجاه الأغوار، طريق الحوية بالكامل، طريق مثلث عزرا باتجاه جسر المشير حابس، طريق حديقة المشير حابس باتجاه المدينة القديمة، طريق السيل بذان وبردى، جسر الثنية.
ونوه بأنّ بلدية الكرك تعمل بطواقمها وآلياتها كافة، واضطرت إلى استئجار 20 جرافة ولودر بسبب غزارة الأمطار غير المسبوقة خدمة للمجتمع المحلي وحماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وتهيب البلدية بالمواطنين الكرام أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم استخدام الطرق المغلقة تحت أي ظرف، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وتشير صور رادار الطقس إلى استمرار الهطولات المطرية الغزيرة على وسط وجنوب محافظة الكرك وشمال محافظة الطفيلة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل خطير خاصة في جنوب محافظة الكرك.
وأهابت إدارة الأرصاد الجوية بالجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد فوراً عن مجاري السيول والأودية ومناطق تجمع المياه، وعدم المجازفة بعبور الطرق المنخفضة أو المغمورة بالمياه، راجية متابعة التحديثات الرسمية والالتزام بتعليمات السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.


