القسام تنعى أبو عبيدة و4 قادة عسكريين ارتقوا في غارات لجيش الاحتلال

29 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجموعة من قادتها البارزين استشهدوا في حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي كلمة للقسام ، قال المتحدث العسكري الجديد باسم القسام إنها تنعى “القائد المجاهد محمد السنوار قائد أركان كتائب القسام والقائد الملثم أبو عبيدة باسمه الحقيقي حذيفة الكحلوت (أبو إبراهيم)”.
ونعت كتائب القسام عددا آخر من قادتها أبرزهم “القائد المجاهد محمد شبانة قائد لواء رفح والقائد في الكتائب حكم العيسى والقائد الشيخ رائد سعد قائد ركن التصنيع”.
وقال المتحدث العسكري الجديد باسم القسام إن “طوفان الأقصى جاء ليصحح المسار ويعيد روح المقاومة إلى الأمة”.
وأضاف أن “التوصل إلى اتفاق وقف الحرب جاء ثمرة لتضحيات شعبنا وبطولات مقاومته”.
ودعا “كل المعنيين إلى لجم الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه بدلا من الانشغال ببنادقنا الخفيفة”.


