29 ديسمبر 2025
الأمانة تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع

وطنا اليوم:أكّد الناطق الرسمي باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة، أن كوادر الأمانة تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع بالعاصمة.
وقال الرحامنة، إنّ هطول الأمطار منذ ساعات صباح الاثنين تسبب في ارتفاع منسوب المياه في شوارع رئيسة وفرعية؛ منها شارع مكة، وشارع الإخلاص، وشارع الأميرة ثروت في وادي السير.
وأضاف إن الأمانة من خلال فرقها الميدانية تجري ما يلزم في المواقع التي تعرضت لتجمعات وارتفاع منسوب المياه، داعيا إلى الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية، وأبرزها تأمين مواد البناء لمنع إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البضائع والمتاجر من أي تسرب للمياه.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم إلقاء النفايات أو الأنقاض عشوائيا لضمان فاعلية شبكة تصريف مياه الأمطار، وعدم ربط مزاريب الأسطح بشبكات الصرف الصحي لتجنب فيضانها، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح، مثل ألواح “الزينكو” واللوحات الإعلانية، والابتعاد عن مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق العامة.
وتعمل الأمانة منذ الأحد بحالة الطوارئ القصوى مياه في التعامل مع المنخفض الجوي التي يؤثر على المملكة منذ السبت الماضي.


