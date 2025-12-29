الخلايلة: أعضاء في مجلس الأوقاف يرفضون الحصول على مكافآت

وطنا اليوم:أوضح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إنّ مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يجتمع مرة أو مرتين في الشهر.

وقال الخلايلة خلال توضيحه في جلسة تشريعية حول مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف، إنّ عضو المجلس يأخذ 50 دينارًا عن جلسة أو جلستين في الشهر الواحد ونصف أعضاء المجلس يرفضون الحصول عليها.

وبين أنّ المكافأة هي بدل جلسات، ومن لا يحضر الجلسة لا يحصل على مكافآت، وصرفها ليس مقطوعًا بشكل شهري، مؤكدًا أنّ المجلس لا يحصل على رواتب شهرية.

واستبعد أن ترتفع قيمة المكافآت خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنّ سجلات الاوقاف توثق رفض العديد من الأعضاء الحصول على المكافآت.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب اعترض على وجود نص لصرف مكافآت لأعضاء مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.