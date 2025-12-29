بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الخلايلة: أعضاء في مجلس الأوقاف يرفضون الحصول على مكافآت

29 ديسمبر 2025
الخلايلة: أعضاء في مجلس الأوقاف يرفضون الحصول على مكافآت

وطنا اليوم:أوضح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إنّ مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يجتمع مرة أو مرتين في الشهر.
وقال الخلايلة خلال توضيحه في جلسة تشريعية حول مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف، إنّ عضو المجلس يأخذ 50 دينارًا عن جلسة أو جلستين في الشهر الواحد ونصف أعضاء المجلس يرفضون الحصول عليها.
وبين أنّ المكافأة هي بدل جلسات، ومن لا يحضر الجلسة لا يحصل على مكافآت، وصرفها ليس مقطوعًا بشكل شهري، مؤكدًا أنّ المجلس لا يحصل على رواتب شهرية.
واستبعد أن ترتفع قيمة المكافآت خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنّ سجلات الاوقاف توثق رفض العديد من الأعضاء الحصول على المكافآت.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب اعترض على وجود نص لصرف مكافآت لأعضاء مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025