الزراعة تبدأ استقبال الدفعة الثانية من طلبات استيراد زيت الزيتون

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الزراعة، عن بدء استقبال طلبات استيراد زيت الزيتون (الدفعة الثانية) من قبل الشركات الراغبة، التي تنطبق عليها شروط الاستيراد المعتمدة.

ودعت الوزارة الشركات المعنية إلى التقدّم بطلباتها اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين الموافق 29/12/2025، وفق الإجراءات والضوابط المحددة، وذلك بهدف توفير منتج زيت الزيتون بالكميات والجودة والسعر المناسب للمستهلك.