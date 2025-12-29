بنك القاهرة عمان
اليوتيوبر أيهم شلهوب يحذف محتواه ويعلن توبته

29 ديسمبر 2025
اليوتيوبر أيهم شلهوب يحذف محتواه ويعلن توبته

وطنا اليوم:أعلن صانع المحتوى الفلسطيني المقيم في الأردن، أيهم شلهوب، حذف جميع المحتوى القديم على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لما كان يتضمنه من أغانٍ وموسيقى وفتيات، أو لكونه خالياً من الأفكار التي تدعم الدين والمجتمع وترضي الله تعالى.
وقال شلهوب في فيديو له، إنه قرر أن يكون محتواه إبداعياً بما يرضي الله تعالى وبما يفيد المجتمع.
يُذكر أن شلهوب يوتيوبر شهير، كان يقدم محتوى كوميدياً، ولديه قرابة مليون متابع على يوتيوب، ومئات الآلاف من المتابعين على المنصات الأخرى.


