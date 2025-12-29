الأرصاد الجوية: رمضان هذا العام شتوي بامتياز

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، المهندس رائد رافد آل خطاب، أن شهر رمضان المبارك سيأتي هذا العام خلال فصل الشتاء، ما يعني أن الأجواء السائدة خلال الشهر الفضيل ستكون باردة وماطرة.

وأوضح آل خطاب، أن بداية شهر رمضان ستكون بحدود تاريخ 19 شباط، أي في الثلث الأخير من الشهر، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية تدل على انخفاض درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الباردة حتى 20 آذار، وهو موعد الاعتدال الربيعي.

وفيما يتعلق بالحالة الجوية الحالية، بيّن آل خطاب أن المنخفض الجوي القائم يُعد الثاني خلال مربعانية الشتاء لهذا الموسم، متوقعًا أن تضعف فعاليته خلال ساعات الليل اليوم، على أن تعود الأجواء الماطرة يوم الخميس المقبل مع تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد.

وحول الوضع المائي، أشار الغور الجنوبي وصل إلى الرقم المخصص له مناخيًا، وأن أي هطولات لاحقة تُعد ضمن المعدلات الموسمية.

وبيّن أن نسب الهطول المحققة من الموسم المطري الحالي بلغت 61–68% في المناطق الجنوبية، واصفًا إياها بالممتازة، فيما سجلت المناطق الشمالية 29–30%، والمناطق الوسطى 27–40%.

ولفت إلى أن الموسم المطري الماضي بالكامل سجل نسبًا تراوحت بين 40–45% على مستوى المملكة، ما يدل على أن المؤشرات الحالية مبشرة وجيدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مؤشرات شهر كانون الثاني (1) إيجابية أيضًا.