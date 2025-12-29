قرار إنهاء خدمات 202 موظف في التربية قانوني

وطنا اليوم:اعتبر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار وزير التربية والتعليم بإنهاء خدمات (202) موظف في الوزارة لبلوغهم السن القانونية للتقاعد ( 60 للرجل و 55 للمرأة) قرار لا غبار عليه ولا اعتراض.

وتمنى الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، أن تكون كل القرارات الرسمية بإنهاء خدمات الموظف العام وإحالته إلى التقاعد “تقاعد الشيخوخة” على هذا الأساس القانوني العادل وهو ما يتوافق تماماً مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي وأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.