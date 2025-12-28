بنك القاهرة عمان
  3. حوادث وجرائم

الدفاع المدني في الكرك يتعامل مع أكثر من 200 بلاغ خلال دقائق بسبب السيول

28 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:قال مدير دفاع مدني الكرك العقيد مصعب الدعجة، الأحد، إن كوادر الدفاع المدني في المحافظة تعاملت مع شخص علق داخل مركبته في منطقة وادي السعودي، كما تعاملت مع حادثين منفصلين في منطقة الغور الصافي باستخدام معدات حديثة وغطاسين، دون تسجيل أي خسائر بالأرواح، وذلك نتيجة السيول وارتفاع منسوب المياه.
وأشار الدعجة إلى أن فرق الدفاع المدني تعاملت منذ صباح الأحد مع العديد من البلاغات في مختلف مناطق الاختصاص في المحافظة، لافتا النظر إلى أن منطقتي الغور الصافي والمزار كانتا من أكثر المناطق التي شهدت زيادة في كميات المياه.
وأوضح أن الكوادر تعاملت مع أكثر من 200 بلاغ خلال أقل من 10 دقائق، معظمها يتعلق بمداهمة مياه الأمطار للمنازل، إضافة إلى حوادث محاصرة أشخاص بفعل السيول، وحدوث بعض الانهيارات في عدد من المناطق الجبلية والأودية.
وبيّن العقيد الدعجة أنه ونظرا للظروف الجوية السائدة، تم تفعيل خطط الطوارئ، وبتوجيهات من مدير الأمن العام ومدير الدفاع المدني، فإن جميع كوادر الدفاع المدني على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ.
وأضاف أن المنخفض الجوي بدأ تأثيره على محافظة الكرك مساء السبت، ولا يزال مستمرا حتى الثلاثاء، وذلك بحسب ما ورد من إدارة الأرصاد الجوية.
ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول سواء سيرا على الأقدام أو باستخدام المركبات، لما يشكله ذلك من خطر على حياتهم، كما دعا إلى عدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى حفاظاً على السلامة العامة.


