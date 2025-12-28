بنك القاهرة عمان
وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو

28 ديسمبر 2025
وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو

وطنا اليوم:توفيت الممثلة الفرنسية الأسطورية بريجيت باردو، أيقونة السينما الفرنسية في الستينات والناشطة في مجال الرفق بالحيوان، عن 91 عاما، على ما أعلنت المؤسسة التي تحمل اسمها، الأحد.
وجاء في بيان أرسلته المؤسسة إلى وكالة فرانس برس: “تعلن مؤسَسة بريجيت باردو ببالغ الحزن والأسى وفاة مؤسِسَتها ورئيستها بريجيت باردو، الممثلة والمغنية العالمية الشهيرة التي اختارت التخلي عن مسيرتها الفنية المرموقة لتكريس حياتها وجهودها لرعاية الحيوان ودعم مؤسستها”.
وأوضحت المؤسسة لوكالة فرانس برس أن الممثلة توفيت صباح الأحد في مقر إقامتها في لا مادراغ في سان تروبيه بجنوب فرنسا.
نادرا ما شوهدت باردو في الأماكن العامة خلال الأشهر الأخيرة، لكنها نُقلت إلى المستشفى في أكتوبر، وفي الشهر التالي أصدرت بيانا تنفي فيه شائعات وفاتها.
وقد سطع نجم باردو عالميا بعد ظهورها في فيلم “Et Dieu… crea la femme” (“وخلق الله المرأة”) سنة 1956، قبل أن تعتزل التمثيل في أوائل السبعينات بعد مسيرة حافلة بالنجاحات شاركت خلالها في نحو خمسين فيلما.
واستقرت باردو نهائيا بالقرب من مدينة سان تروبيه الساحلية على الريفييرا الفرنسية، حيث كرست نفسها للدفاع عن حقوق الحيوانات.
ويبدو أنها وجدت رسالتها في النضال من أجل حقوق الحيوان عندما التقت بماعز في موقع تصوير فيلمها الأخير L’Histoire tres bonne et tres joyeuse de Colinot Trousse-Chemise (“قصة كولينو المُلهمة والمبهجة”) في أوائل السبعينات، إذ إنها اشترت الحيوان وأبقته في غرفتها بالفندق لإنقاذه من الذبح.


