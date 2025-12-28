عمّان الأهلية والمكتب الثقافي الكويتي يبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي

وطنا اليوم:بحث رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مع رئيس المكتب الثقافي الكويتي في الأردن المستشار الدكتور محمد الجارالله ، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين.

وحضر اللقاء من المكتب الثقافي الكويتي الدكتور أيمن الخالدي رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي، والدكتور باسل الطاهات المرشد الأكاديمي، فيما حضر من جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان، والدكتورة أروى الخطيب عميد كلية الصيدلة.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان خلال اللقاء أن جامعة عمّان الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير علاقاتها الأكاديمية مع المؤسسات التعليمية والثقافية العربية، وتسعى إلى بناء شراكات فاعلة تسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز البرامج الأكاديمية المشتركة، والارتقاء بجودة التعليم العالي.

وأشار حمدان إلى أن الجامعة تعمل وفق خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى التوسع في البرامج الأكاديمية النوعية، والحصول على الاعتمادات الدولية، إلى جانب المحافظة على حضورها المتقدم في التصنيفات الأكاديمية العالمية وتحسينه، بما يعكس التزامها بالتميّز في التعليم والبحث العلمي.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور محمد الجارالله حرص المكتب الثقافي الكويتي على تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مع جامعة عمّان الأهلية، مشيدًا بالمستوى الأكاديمي الذي تتمتع به الجامعة وبسمعتها المتميزة على المستويين الإقليمي والعالمي.