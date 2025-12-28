بنك القاهرة عمان
28 ديسمبر 2025
مستوطنون يقطعون 40 شجرة زيتون ويسرقون منازل في القدس

وطنا اليوم:نفذ مستوطنون، يوم الأحد، سلسلة اعتداءات جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تضمنت قطع أشجار الزيتون وسرقة ممتلكات الفلسطينيين، في تصعيد جديد يضاف إلى سجل الانتهاكات الاستيطانية.
وأفادت مصادر فلسطينية أن مستوطنين اقتحموا يوم السبت منطقة خلة السدرة في قرية مخماس شمال القدس المحتلة، حيث قطعوا 40 شجرة زيتون، في إطار الاعتداءات المتكررة على الأراضي الزراعية الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين أقاموا مؤخرا بؤرة استيطانية بالقرب من المخماس تستخدم كنقطة انطلاق لتخطيط وتنفيذ هجمات على المزارعين وممتلكاتهم.

سرقة منازل في “ترمسعيا”
وفي سياق متصل، شهدت بلدة ترمسعيا شمال رام الله اقتحام مستوطنين لمنازل المواطنين، حيث سرقوا أبواب رئيسية من فلل قيد الإنشاء، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة للسكان.
وذكرت المصادر ذاتها أن هذه الاعتداءات تأتي بعد اقتحام المستوطنين الأراضي في البلدة يوم الجمعة الماضي، وحرث مساحات لصالح البؤرة الاستيطانية التي تم إنشاؤها حديثا غرب البلدة.

أرقام وإحصائيات
ويأتي هذا التصعيد في ظل بيانات رسمية أظهرت حجم الانتهاكات الاستيطانية ضد الفلسطينيين، حيث كشف تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لشهر نوفمبر الماضي عن تنفيذ المستوطنين 485 عملية تخريب وسرقة، شملت اقتلاع وتسميم نحو 1986 شجرة، منها 466 شجرة زيتون في محافظات نابلس، رام الله والبيرة، سلفيت، الخليل، قلقيلية وجنين، بمشاركة ودعم جيش الاحتلال في بعض الحالات.
وتعد هذه الاعتداءات جزءا من نمط استيطاني ممنهج يستهدف الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية، ما يزيد من التوتر في مناطق الضفة الغربية ويضاعف معاناة المزارعين والسكان المحليين


