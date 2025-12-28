صدور قرارات تسفير بحق 5707 عمال غير أردنيين حتى نهاية الشهر الماضي

وطنا اليوم:حررت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 5803 مخالفات، إضافة إلى توجيه 7950 إنذارًا لمنشآت ثبت عدم التزامها بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وبحسب تقرير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة، نفذت فرق التفتيش خلال الفترة ذاتها 28507 زيارات تفتيشية، إلى جانب تنفيذ 22 حملة تفتيشية موجهة استهدفت قطاعات اقتصادية معينة.

وفيما يتعلق بالشكاوى العمالية، استقبلت وزارة العمل عبر منصتها الإلكترونية “حماية” 9028 شكوى حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، جرى تسوية 4656 شكوى منها مع أصحاب العمل، ما أسهم في تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين.

كما تم تحرير 1061 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بإجراءات الوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء 90 شكوى.

وتصدرت شكاوى عدم دفع الأجور قائمة الشكاوى بواقع 3783 شكوى، تلتها شكاوى عدم منح شهادة خبرة بعدد 684 شكوى، ثم شكاوى إنهاء الخدمة في العقود غير محددة المدة والتي بلغت 600 شكوى.

كما سُجلت 598 شكوى اعتراض على إجراءات قانونية، إضافة إلى 529 شكوى تتعلق بإيقاف العامل عن العمل.

وفي ملف عمالة الأطفال، أشار التقرير إلى رصد 179 حالة حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، أسفرت عن توجيه 50 إنذارًا وتحرير 101 مخالفة بحق المنشآت المخالفة، كما نفذت الوزارة 50 نشاطًا توعويًا للحد من عمالة الأطفال، في حين استقبلت المنصة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ عن عمالة الأطفال دون السن القانونية 28 بلاغًا.

وفيما يخص الحضانات المؤسسية، نفذت فرق التفتيش زيارات شملت 408 منشآت للتحقق من التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها، وأسفرت هذه الزيارات عن تحرير 31 مخالفة وتوجيه 127 إنذارًا لمنشآت غير ملتزمة بالتشريعات ذات العلاقة.

أما بشأن العمالة الوافدة، أظهر التقرير صدور قرارات تسفير بحق 5707 عمال غير أردنيين حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، فيما جرى إلغاء تسفير 391 عاملًا، إضافة إلى إلغاء تسفير 509 عمال بعد تسديد تكاليف إلغاء التسفير.

وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالعاملين في المنازل، جرى حل 908 شكاوى خلال الفترة ذاتها.