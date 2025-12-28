308 إجراءات حكومية ثمرة جولات رئيس الوزراء الميدانية منذ تشكيل الحكومة

وطنا اليوم:أظهر التقرير الدوري الحكومي، أن رئيس الوزراء جعفر حسان، تفقد 130 موقعاً ضمن جولاته الميدانية التفقدية خلال 447 يوماً منذ تشكيل الحكومة، شملت 35 لواءً و4 أقضية و44 بلديَّة في جميع محافظات المملكة.

وأسفرت الجولات الميدانية التفقديَّة لرئيس الوزراء عن 308 إجراءات في العديد من القطاعات الخدميَّة، جرى إنجاز 195 إجراءً منها، فيما يستمر العمل على إنجاز ما تبقَّى من إجراءات.

وشملت الإجراءات قطاعات الصحة، والرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، والشباب، والتعليم، والتدريب المهني والتقني، والإنتاج الصناعي والزراعي، والسياحة.

وفي القطاع الصحي، جرى تنفيذ تدخلات لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لأكثر من 5.5 ملايين مواطن سنوياً في 21 مركزاً صحياً و13 مستشفى.

وفي قطاع التعليم، نُفذت أعمال صيانة شاملة لـ26 مدرسة، يستفيد منها أكثر من 22 ألف طالب وطالبة.

كما جرى تنفيذ تدخلات في 27 موقعاً للرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، يستفيد منها قرابة 235 ألف مواطن.

وفي مجال التدريب المهني والتقني، اتُخذت إجراءات لتطوير البنية التحتيَّة وبرامج التَّدريب المهني والتَّقني في 5 معاهد للتَّدريب المهني، يستفيد منها قرابة 2500 شاب وشابَّة، إلى جانب دعم وتمكين خريجيها لفتح مشاريعهم الإنتاجيَّة.

وشملت الإجراءات أيضاً تطوير برامج ودعم مبادرات شبابيَّة في 12 مركزاً ونادياً للشَّباب، يستفيد منها قُرابة 158 ألف شاب وشابة.

كما جرى تنفيذ أعمال تحديث وتطوير شاملة لمرافق مدينة الحسين للشباب، التي يرتادها أكثر من مليونيّ زائر سنوياً، بكلفة إجماليَّة قُرابة 3 ملايين دينار، جاء الجزء الأكبر منها بدعم مبادرة المسؤوليَّة المجتمعيَّة.

وفي الإطار ذاته، جرى تسريع إنجاز مشروع مدينة الأمير فيصل للشباب، واختصار مدة تنفيذ المشروع وإنجاز جميع مراحلها الثلاث خلال العام الجاري بدلاً من العام المقبل، ليستفيد من خدماتها أكثر من 61 ألف مواطن.

وعلى صعيد دعم القطاعات الإنتاجية، اتُخذت إجراءات لدعم قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي في 16 موقعاً زارها رئيس الوزراء، تخدم قرابة 20 ألف مواطن.

كما نُفذت أعمال صيانة وإعادة تأهيل وتطوير في 9 مواقع سياحيَّة، يرتادها أكثر من 153 ألف زائر سنوياً.