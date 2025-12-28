المياه: الموسم المطري الحالي مبشر والسدود وصلت لربع طاقتها التخزينية

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن الموسم المطري الحالي يعد مبشّرًا، لافتا إلى أن السدود في المملكة وصلت إلى نحو ربع طاقتها التخزينية حتى الآن.

وأضاف سلامة الأحد، أن الوزارة تأمل بأن يحمل المنخفض الجوي الحالي والمتوقع الاثنين، كميات كبيرة من الأمطار من شأنها تعزيز مخزون السدود المائي، وتحسين الوضع المائي في مختلف المناطق.

وفي سياق متصل، حذر سلامة من احتمال فيضان سد وادي الكرك خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل اقترابه من الامتلاء ووصوله إلى سعته التخزينية الكاملة البالغة مليوني متر مكعب.

ودعا المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل سد وادي الكرك وصولًا إلى الأغوار الجنوبية، إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المختصة، حفاظًا على السلامة العامة.