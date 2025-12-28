بنك القاهرة عمان
28 ديسمبر 2025
وزير الصحة: تنظيم مواعيد صرف الأدوية في عمان اعتبارا من بداية 2026

وطنا اليوم:أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور عن خطة تنظيمية لصرف الأدوية في المراكز الصحية والمستشفيات في العاصمة عمّان وذلك لتقليل وقت الانتظار وتنظيم عملية الصرف ومنع الازدحام.
وبيّنت الوزارة في بيان لها أنه سيتم صرف الأدوية الشهرية من الساعة 1:00 ظهراً وحتى 4:00 عصراً في المراكز الصحية بعمّان، ومن الساعة 1:00 ظهراً وحتى 5:00 عصراً في مستشفى البشير ومستشفى الدكتور جميل التوتنجي، إضافة إلى إمكانية صرف الأدوية عبر تطبيق حكيمي.
وأوضحت الوزارة أن الفترة من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً ستُخصص لصرف الوصفات اليومية.
وأشارت الوزارة إلى انه سيكون هناك متطوعين متواجدين في المستشفيات والمراكز الصحية في عمان لمساعدة أي شخص لديه وصفة شهرية في تنزيل تطبيق حكيمي والذي هو حل إلكتروني بحيث تصل المريض أدويته إلى بيته دون الحضور للمستشفيات والمراكز الصحية.
وبينت الوزارة ان هذا القرار سيعمل به اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026، علما أن الحملة بدأت في الشهر الماضي في ثلاثة مراكز صحية شاملة في عمان، ثم تم تعميم الفكرة على جميع المراكز الصحية ومستشفيات العاصمة ابتداءً من بداية الشهر الحالي.
وأكدت الوزارة انها ستعمّم هذه الخطوة لاحقا على باقي محافظات المملكة للتسهيل على المواطنين.


