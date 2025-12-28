المياه: تحذر من قرب فيضان سد وادي الكرك

وطنا اليوم:حذرت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن اليوم الاحد، من فيضان سد وادي الكرك خلال الساعات القليلة القادمة مع قرب امتلاءه ووصوله الى سعته التخزينية الكاملة البالغة 2 مليون متر مكعب.

ودعت السلطة المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل سد وادي الكرك وصولا الى الاغوار الجنوبية ، الى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة و الالتزام بتعليمات الجهات المختصة .