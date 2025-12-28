تعليق دوام طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الكرك

وطنا اليوم:قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك نضال الفتينات وبالتنسيق مع محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، تعليق دوام الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة اليوم الأحد، وتأخير دوام موظفي المديرية الساعة العاشرة صباحًا.

وقال الفتينات إن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية، نظرًا للأحوال الجوية السائدة.

كما قررت مديرة التربية والتعليم لمنطقة القصر زاهرة بني عطية وبالتنسيق مع متصرف لواء القصر عصمت القرالة ومتصرف لواء فقوع علي الزيدان تعليق الدوام للطلبه والمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة اليوم الأحد وتأخير دوام موظفي المديرية الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت بني عطية إن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية، نظرًا للأحوال الجوية السائدة