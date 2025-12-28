الأرصاد الجوية: تبقى المملكة اليوم الأحد تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي

وطنا اليوم – ذكرت دائرة الارصاد الجوية أن المملكة تبقى اليوم الأحد، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، ويطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً وغائمًا وماطراً في أغلب مناطق المملكة، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة احياناً خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد.

وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها ما بين (60-50) كم/الساعة وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، وتدريجيا مع ساعات المساء والليل تضعف شدة هطول المطر.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من، تشكل السيول خلال ساعات الصباح في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية، وتدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض لاسيما فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطرياً.

وتتأثر المملكة يوم غدٍ الاثنين، بمنخفض جوي اخر سوف يتمركز الى الشرق من جزيرة قبرص، ويكون الطقس بارداً وغائماً مع تجدد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، ومن المتوقع بإذن اللّٰه ان تكون الأمطار غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد.

وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها من (70-60) كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وتدريجيا مع ساعات الليل تضعف شدة هطول المطر.

ويكون الطقس الثلاثاء، باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 10 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 6 – 4، وفي مرتفعات الشراة 7 – 3، وفي مناطق البادية 14 – 4، وفي مناطق السهول 11 – 7، وفي الأغوار الشمالية 17 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 20 – 9، وفي البحر الميت 19 – 11، وفي خليج العقبة 20 – 10 درجات مئوية