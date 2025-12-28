بنك القاهرة عمان
الميثاق الوطني: أبناء الوطن الواحد إخوة… والفتنة خيانة لقيم الأردن

28 ديسمبر 2025
*الميثاق الوطني: الأخوّة الوطنية راسخة… ولن تنال منها أصوات الفتنة*

أصدر حزب الميثاق الوطني بيان جاء فيه:

في الوقت الذي ينشغل وطننا بالمشروع الاردني الشامل للتحديث السياسي والاقتصادي والاداري، بهدف مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، على حد سواء، والتي تحتاج إلى تضافر جهود مكوناته الاجتماعية ومؤسساته كافة ، يحاول بعض الجهلة ، بين فترة وأخرى، والذين يحملون فكرا ظلاميا مشوها، إثارة الفتنة فيما يتعلق بتهنئة إخوتنا المسيحيين باعيادهم الدينية.

إننا في حزب الميثاق الوطني ندين بأشد العبارات ونعرب عن غضبنا اللامحدود لأي محاولات لاثارة الفتنة، وبث أجواء الخلاف والفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وبخاصة عندما يتعلق الأمر باخوة العيش والمصير المشترك ،المتجذرين في هذه الأرض المباركة منذ آلاف السنين.

ويطالب الميثاق الوطني الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق القوانين النافذة، وواد الفتنة في مهدها، حماية للسلم المجتمعي، الذي نحن بأمس الحاجة اليه،خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي يواجه فيها بلدنا التحديات الجسام ، والتي لن تزيده الا قوة ومنعة.

ويدعو الحزب كافة الأحزاب والقوى والهيئات المجتمعية إدانة هذه الأصوات النشاز التي تهدد وحدتنا الوطنية، فلا مكان للصمت بعد الآن، خاصة ممن يدعون حرصهم على الدين من التشويه،والوطن من الاختراق، والمجتمع من التفتت.
حزب الميثاق الوطني


