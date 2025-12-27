بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر حداد والعبادي والعلبي

28 ديسمبر 2025
مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر حداد والعبادي والعلبي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشائر حداد والعبادي والعلبي.

*ففي محافظة عجلون* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة تركية عيسى عميش، والدة النائب وصفي حداد ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي حداد وعميش، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته. *وفي منطقة دير غبار بالعاصمة عمان* نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المحافظ الأسبق المرحوم فايز حسين سليمان العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر عباد، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

*وفي منطقة دير غبار أيضاً* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم بشار جمال العلبي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي اافقيد وعموم عشيرة العلبي، سائلاً المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


