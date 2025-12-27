الشواربة يتفقد عدداً من مناطق الأمانة و غرفة طوارئ تلاع العلي ومركز التحكم المروري

وطنا اليوم _

تفقد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم السبت، عدد من مناطق أمانة عمّان، و غرفة الطوارىء الرئيسية في تلاع العلي ومركز التحكم المروري ، يرافقه مدير المدينة المهندس احمد الملكاوي، حيث اطلع على جاهزية كوادر الامانة في التعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

واوعز الشواربة بضرورة رصد كافة الشوارع الرئيسية ، والفرعية ضمن احياء مناطق عمان ، ومتابعة الحالة العامة لمداخل ومخارج العبارات والعبارات الصندوقية ومواقع تصريف مياه الأمطار والقنوات المكشوفة بالجسور والأنفاق، على مدار الساعة و ذلك لتجنب اي إعاقة لحركة المرور.

كما اكد على ضرورة الاستجابة السريعة للملاحظات والشكاوى التي تصل إلى غرفة الطوارىء من خلال التنسيق الميداني الفعال بين مختلف القطاعات، مؤكداً أن الأمانة تضع كافة إمكانياتها لخدمة عمان، و الحفاظ على البنية التحتية، و الانسيابية المرورية وضمان سلامة المواطنين.

كما تفقد الشواربة مركز التحكم المروري، حيث اطلع على الأنظمة الذكية لمراقبة حركة السير،من خلال شاشات وحدة التحكم المروري،

و استمع الى شرح مفصل عن الحركة المرورية على كافة التقاطعات والطرق والانفاق والميادين الرئيسية في العاصمة،حيث ان تطوير المنظومة المرورية يعد أولوية لرفع كفاءة النقل وتحقيق الانسيابية في الشوارع الحيوية.