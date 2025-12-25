أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

وطنا اليوم:تفقد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور إسماعيل الخطبا، اليوم، عددًا من مساجد مديرية أوقاف الطفيلة، للاطلاع على أوضاع المساجد واحتياجاتها، والاستماع إلى ملاحظات القائمين عليها.

وأوضح الخطبا، بحضور مدير مديرية أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، أن هذه الجولات الميدانية لمديريات الأوقاف ومساجدها تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على متابعة واقع المساجد والارتقاء بخدماتها، وتأكيدًا لنهج المتابعة الميدانية، والحرص الدائم على دعم المساجد وتذليل العقبات أمام العاملين فيها، بما يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء برسالة المسجد الدينية والدعوية.

وأكد الخطبا، خلال لقائه عددًا من الأئمة والوعاظ وموظفي المديرية، أهمية التميز في العمل الدعوي، ومتابعة أوضاع المساجد واحتياجاتها من الأئمة والمؤذنين، مشيرًا إلى أن الوزارة، وانطلاقًا من إيمانها بأهمية دور المسجد في نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الإسلامية، تقدم وبشكل مستمر كل الدعم الممكن للمساجد في مختلف مناطق المملكة.

واستمع الخطبا إلى إيجاز حول أبرز المهام والإنجازات التي حققتها مديرية أوقاف الطفيلة خلال العام الحالي، إضافة إلى خططها المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل والارتقاء بمستوى خدماتها المختلفة