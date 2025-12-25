منى زكي تُنهي جدل شائعات انفصالها عن أحمد حلمي

وطنا اليوم:حسمت الفنانة المصرية منى زكي الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن وجود خلافات بينها وبين زوجها الفنان أحمد حلمي، وذلك بعد حذفها لبعض الصور التي تجمعهما على حسابها بـ”إنستغرام”.

الخطوة أثارت تكهنات واسعة بين متابعيها، خصوصًا بعد أن نشرت صورة لوالدها الراحل عبر خاصية “ستوري”، ما فسّره البعض على أنه مؤشر لتوتر العلاقة مع زوجها، فيما ذهب آخرون إلى أن الأمر لا يتعدى مجرد حنين للوالد.

وتعززت التكهنات بعد تعليق نُسب إلى الإعلامية عبلة سلامة قالت فيه: “منى وحلمي، في وقت الضجيج الهدوء اختيار، والاحترام موقف، والأخلاق بتبان من غير كلام، في عز العاصفة فيه ناس بتختار تكون راقية وبس”. وهو ما فسره البعض بشكل ضمني كإشارة إلى وجود خلافات، رغم عدم صدور أي بيانات رسمية من الزوجين.

ومع تصاعد الجدل، خرجت منى زكي عن صمتها بطريقة غير مباشرة، حين نشرت صورة لها من إحدى مقابلاتها الإعلامية الأخيرة عبر “ستوري”، موجّهة الشكر للمصور الذي التقط صور الغلاف، في خطوة اعتبرها متابعوها بمثابة إشارة لتجاهل الشائعات والتركيز على عملها.

كما خرج أحمد حلمي عن صمته مؤخرًا للدفاع عن زوجته خلال أزمة فيلم “الست”، مما أكّد لدى الجمهور استقرار علاقتهما وعدم وجود أي مشاكل.

وفي تصريحات ، أكد مصدر مقرب من الثنائي أن الزوجين لا يعانيان من أي خلافات، وأن حياتهما الزوجية مستقرة تمامًا بعد أكثر من 23 عامًا من الزواج، مع حرصهما على الحفاظ على خصوصية حياتهما الشخصية بعيدًا عن الإعلام.