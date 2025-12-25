بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

المحامين ترفع رسوم التأمين الصحي بدءا من 2026

58 ثانية ago
المحامين ترفع رسوم التأمين الصحي بدءا من 2026

وطنا اليوم:قررت نقابة المحامين رفع رسوم الاشتراك في نظام التأمين الصحي للمحامين، بنسبة 25%، اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2026.
وأوضحت النقابة أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية وأجور الأطباء، وتكاليف علاج الأمراض المزمنة، وزيادة كلف العلاج في المستشفيات، بالإضافة إلى حصر تغطية حالات السرطان في مركز الحسين للسرطان للفئات العمرية الأقل من 19 عاما والأكبر من 60 عاما.

تفاصيل الأسعار الجديدة
وبموجب القرار، سيتم تعديل الرسوم السنوية للتأمين الصحي لتصبح 250 دينارا للمحامي “أستاذ، متدرب، متقاعد”، و185 دينارا للزوج أو الزوجة، و110 دنانير للابن أو الابنة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2026.
وأكدت النقابة أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان استمرارية تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمحامين وأسرهم، مع مراعاة التكاليف المتزايدة للرعاية الصحية في المملكة، مشيرة إلى أن القرار يشمل جميع المشتركين والمنتفعين من نظام التأمين الصحي التابع للنقابة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:27

ترامب يهنئ الجميع بالعيد ويخص حثالة اليسار المتطرف

11:19

الجامعات تحتاج إلى قرارات (1)

10:53

التسامح الديني ركيزة الاستقرار الوطني في مواجهة خطاب التطرف والتشدد

10:49

التربية: 300 دينار رسوم فصلية للطلبة غير الأردنيين اعتبارا من 2026

10:41

وفاة لاعب كرة قدم وسط مباراة رسمية بسبب تميمة سحرية

10:30

الأمن السوري يلقي القبض على والي داعش بدمشق

10:23

وزير الداخلية يشارك بقداس منتصف الليل في كنيسة المهد

10:18

عصفورة يفوز بانتخابات الرئاسة في هندوراس وواشنطن ترحب

10:09

اقتربت ساعة المواجهة الكبرى.. تحذيرات من معاودة الحرب بين إيران وإسرائيل

10:02

العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي

09:56

هل تضع الحكومة ضوابط لإحالة الموظف إلى التقاعد المبكر دون طلبه.؟

09:54

مستشفى الجامعة الأردنية: نحو 70 مليون دينار ديون مترتبة على وزارة الصحة

وفيات
وفيات الأربعاء 24 – 12- 2025وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025