المحامين ترفع رسوم التأمين الصحي بدءا من 2026

وطنا اليوم:قررت نقابة المحامين رفع رسوم الاشتراك في نظام التأمين الصحي للمحامين، بنسبة 25%، اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2026.

وأوضحت النقابة أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية وأجور الأطباء، وتكاليف علاج الأمراض المزمنة، وزيادة كلف العلاج في المستشفيات، بالإضافة إلى حصر تغطية حالات السرطان في مركز الحسين للسرطان للفئات العمرية الأقل من 19 عاما والأكبر من 60 عاما.

تفاصيل الأسعار الجديدة

وبموجب القرار، سيتم تعديل الرسوم السنوية للتأمين الصحي لتصبح 250 دينارا للمحامي “أستاذ، متدرب، متقاعد”، و185 دينارا للزوج أو الزوجة، و110 دنانير للابن أو الابنة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2026.

وأكدت النقابة أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان استمرارية تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمحامين وأسرهم، مع مراعاة التكاليف المتزايدة للرعاية الصحية في المملكة، مشيرة إلى أن القرار يشمل جميع المشتركين والمنتفعين من نظام التأمين الصحي التابع للنقابة