ترامب يهنئ الجميع بالعيد ويخص حثالة اليسار المتطرف

وطنا اليوم:انتهز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة الاحتفال بعيد الميلاد لشن هجوم على معارضيه الديموقراطيين، الذين وصفهم بـ”حثالة اليسار المتطرف”.
وأمضى الرئيس الجمهوري اليوم الذي يسبق عيد الميلاد في مقرّ إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، حيث شارك مع قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) في مكالمات تقفّي أثر سانتا كلوز منذ انطلاقه من القطب الشمالي، قبل أن يرسل تهنئة إلى القوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.
لكن ترامب لم يُظهر الودّ نفسه حيال منافسيه الديموقراطيين، إذ كتب في منشور على منصته الاجتماعية “تروث سوشال”: “عيد ميلاد مجيد للجميع، بمن فيهم حثالة اليسار المتطرف الذين يبذلون كل ما بوسعهم لتدمير بلادنا، لكنهم يفشلون في ذلك فشلاً ذريعاً”.
وأضاف: “لم تعد لدينا حدود مفتوحة، ولا مشاركة للرجال في الرياضات النسائية، ولا حقوق للمتحولين جنسياً، ولا ضعف في إنفاذ القانون. ما لدينا هو سوق أسهم وخطط ادخار تقاعد قياسية، وأدنى معدلات جريمة منذ عقود، وانعدام التضخم، وأمس، ناتج محلي إجمالي بنسبة 4,3%، أي أعلى بنقطتين من المتوقع”.
وشنّ ترامب هجوماً لاذعاً على المعارضة التي انتقدت إدارته بسبب تعاملها مع مسألة غلاء المعيشة، بعد يوم من نشر بيانات وزارة التجارة التي أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 4,3% في الربع الثالث، وهو أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في عامين.
لكن التقرير أظهر أيضاً ارتفاع مؤشر أسعار المشتريات المحلية بنسبة 3,4%، وهو معدل تضخم أعلى بكثير مقارنة بنسبة 2,0% في الربع الثاني.
وفي الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد، انتقد الديموقراطيون أيضاً وزارة العدل لتأخرها في نشر آلاف السجلات المتعلقة بالتحقيق في قضية جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية والذي كان صديقاً لترامب.
كما وجّه ترامب التهنئة بالعيد إلى القوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القوات المشاركة في الحشد البحري الأمريكي في مياه الكاريبي، حيث تمارس واشنطن ضغوطاً على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لدفعه إلى التنحي عن منصبه.


