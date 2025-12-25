بنك القاهرة عمان
الجيش يدمر أوكارا لتجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية

46 ثانية ago
الجيش يدمر أوكارا لتجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية

وطنا اليوم:أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنها استهدفت عددا من المصانع والمعامل التي يتخذها تجار أسلحة ومخدرات أوكاراً لانطلاق عملياتهم تجاه الأراضي الأردنية على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.
وأكدت القوات المسلحة في بيان أنه تم تدمير المواقع المحددة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين.
وقالت القوات المسلحة، إنها حيدت عددا من تجار الأسلحة والمخدرات الذين ينظمون عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الأراضي الأردنية.
وشددت القوات المسلحة الأردنية على أنها تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه، وستستمر بالتصدي لأي تهديدات بالقوة بالمكان والزمان المناسبين.


