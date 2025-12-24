الأردن في مراكز متأخرة عالميا على مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية

وطنا اليوم:أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة تقارير “المعرفة قوة” بعنوان “الأردن على مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية 2025” والذي سلط من خلاله الضوء على أداء الأردن ضمن مؤشر “إتقان اللغة الإنجليزية للعام 2025” الصادر عن مؤسسة “التعليم أولاً – EF Education First”، الذي شمل 123 دولة، ومقارنة أدائه مع دول العالم والدول العربية.

وأشار المنتدى في تقريره إلى أهمية مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية، باعتباره مرجعيةً هامةً لإجراء المقارنات العالمية لتحديد مستوى كفاءة إتقان البالغين لـ اللغة الإنجليزية (غير الناطقين بها). إذ يساعد المؤشر الحكومات والأنظمة التعليمية على تحديد نقاط القوة ومواطن الضعف في مستوى التعليم للغة الإنجليزية. كما يساعد أصحاب العمل والمتعلمين على تحديد مدى الاستعداد والجاهزية للانخراط في سوق العمل الدولي والوصول إلى المعرفة العالمية.

وقد شمل تقييم المؤشر ما يزيد عن 2.2 مليون شخص تقدّم للاختبار. حيث صنف المؤشر الدول المشاركة في الاختبار إلى خمسة مستويات وفقاً لنتائجها في المؤشر العام، حيث تراوحت ما بين مستوى الكفاءة “المرتفعة جدا (أكثر من 500 نقطة)”، و”والمرتفعة (550-599)”، و”المتوسطة (500-549)”، و”المنخفضة (450-499)”، و”المنخفضة جدًا (أقل من 450)”.

واستعرض المنتدى أبرز نتائج مؤشر “إتقان اللغة الإنجليزية 2025″، حيث حلت كل من هولندا، وكرواتيا، والنمسا أعلى مستوى نقاط ضمن المؤشر، مما وضعها في مقدمة الترتيب العالمي وضمن تصنيف دول الكفاءة “المرتفعة جدًا”.

ولفت إلى أن 17 دولة عربية جاءت ضمن مستوى الكفاءة “المنخفضة” أو “المنخفضة جدًا”. وقد حلت تونس في صدارة الدول العربية في مستوى “الكفاءة المنخفضة” لتحتل بذلك المرتبة 66 عالمياً، والأولى عربيًا، وبدرجة (498) نقطة. فيما حلت دولة فلسطين في المرتبة 87 عالمياً، والمرتبة السابعة عربيًا من أصل 17 دولة عربية شاركت في المؤشر، وبدرجة (463) نقطة. بينما جاءت “دولة الكويت” في المرتبة 93 عالمياً، والمرتبة العاشرة عربيا، وبدرجة (455) نقطة.

أمّا على المستوى الوطني، فقد أشار التقرير إلى تراجع أداء الأردن بمرور الوقت، إذ استمر بالانخفاض دون تحسّن ملموس منذ العام 2020، ليأتي ضمن مستوى “الكفاءة “المنخفضة جداً” محتلا بذلك المرتبة 105 عالمياً من أصل 123 دولة شملها المؤشر (أي ضمن أدنى 15% من الدول المشاركة في الاختبار)، وبدرجة (425) نقطة. في حين جاء ترتيبه الحادي عشر من بين الدول العربية (17 دولة).

وأضاف المنتدى أن نتائج الأردن عبر السنوات أظهرت أن أداء الذكور أفضل من الإناث، ما يؤكد وجود فجوة متسمرة في الأداء بين الجنسين. أما على مستوى الفئات العمرية، فقد حققت الفئتين العمريتين (21- 25) عاماً، و(26-30) عامًا أداءً متقدماً مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. كما سجلت مدينة عمّان أعلى متوسط من الدرجات، متقدمة بذلك على مدينة إربد ومأدبا والزرقاء.

ولفت المنتدى إلى أن نتائج المؤشر تؤكد وجود تفاوت عالمي كبير في إتقان اللغة الإنجليزية لدى البالغين. وبأن أداء الأردن قد تراجع بمرور الوقت، معتبراً بذلك أن مرتبته متدنية عالمياً، ومتأخرة عربيا.

وعلى مستوى المهارات اللغوية الأساسية الأربع (القراءة، والكتابة، والاستماع، والمحادثة)، فقد أشار التقرير إلى أن أداء الأردن جاء منخفضًا عن تونس، وبفارق كبير عن هولندا. وعند مقارنة الأداء من أصل 100% (أي عند قسمة مجموع النقاط على 800)، فقد حقق الأردن أداء يزيد بقليل عن 50% في مهارات القراءة، والاستماع، والمحادثة، فيما لم يتجاوز أدائه الـ 50% في مهارة الكتابة، وبواقع 42.5%.

وفي ذات السياق، أكدّ المنتدى على أهمية تطوير منهجيات تدريس اللغة الإنجليزية عبر التحوّل من النهج التقليدي القائم على القواعد النحوية والامتحانات إلى التعليم التفاعلي القائم على المهام، لما له من أثر مباشر في تعزيز مهارتي التحدث والكتابة وبناء الثقة اللغوية لدى الطلبة.

وأوصى بضرورة دمج استخدام اللغة الإنجليزية في السياق التطبيقي للعملية التعليمية من خلال استخدام اللغة في المشاريع، والمناقشات، والعروض التقديمية على مستوى المدارس والجامعات.

كما شدد المنتدى على أن تحسين جودة المخرجات التعليمية يتطلب الإسراع في إدماج أدوات التعلم الرقمي، ومنصات تعليم اللغات، والممارسات والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز من وصول الطلبة إلى محتوى لغوي أصيل، ويوسّع فرصهم في تطوير مهاراتهم.

وأشار إلى أنه وفي ظل الإداء المنخفض للأردن في مهارة الكتابة التي يقل فيها المستوى عن 50%، تبرز الحاجة إلى توجيه المدارس لتخصيص أوقات منظمة للكتابة الأكاديمية والمهنية. وإدماج دورات كتابة تتسم بالتغذية الراجعة، والممارسات المُوجّهة والنماذج التعلمية المعززة.

واختتم المنتدى تقريره، بأن تحسين أداء الأردن على مؤشر اتقان اللغة الإنجليزية، سيؤثر في قدرته على بناء اقتصاد تنافسي، ويمكّن الشباب، ويحسن مخرجات التعليم، ويعزز من حضوره الفاعل على المستوى العالمي.