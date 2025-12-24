المعايطة: أبعاد إيجابية لانضمام الأردن لبرنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة

وطنا اليوم:أكد المدير العام لهيئة تنشيط السياحة، رمزي المعايطة، أن انضمام الأردن إلى برنامج الدخول العالمي (Global Entry) يمثل خطوة نوعية لتسهيل حركة المسافرين إلى الولايات المتحدة.

وقال المعايطة إن إعلان الأردن والولايات المتحدة الأميركية، منتصف الشهر الحالي، عن انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي (Global Entry)، والذي يسهم في تسريع إجراءات الدخول للمسافرين الأعضاء عند وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن.

وأضاف أن هذا البرنامج يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية الأردنية – الأميركية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للرؤية الحكيمة وجهود جلالة الملك عبدﷲ الثاني في تعزيز مكانة الأردن دوليا، ودعم النمو الاقتصادي والسياحي.

وأشار المعايطة، في تصريح صحفي إن القرار سيمنح المسافر الأردني إلى الولايات المتحدة ميزات مهمة، خصوصا وأنه يأتي قبيل مشاركة المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم في كأس العالم، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تشهد 11 مدينة في الولايات المتحدة وهي سياتل، وسان فرانسيسكو، ولوس أنجلوس، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، وفيلادلفيا، وأتلانتا، وميامي، وبوسطن، ونيويورك.، مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وبين المعايطة أن انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة هو دليل على السمعة العالمية التي يحظى بها الأردن كدولة مستقرة في الشرق الأوسط، وهو ما سينعكس على تعزيز ثقة المسافر في جميع أنحاء العالم في الأردن وجهة سياحية متكاملة آمنة وجاذبة.

واوضح أن القرار، والذي جاء ثمرة جهود مشتركة لمؤسسات البلدين، يؤكد أن الأردن يحظى بمكانة عالمية مرموقة من باب الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والحوكمة المؤسسية، وهو ما سيسهم في دعم جهود هيئة تنشيط السياحة التسويقية والترويجية للمملكة وتعزيز ميزاتها التنافسية في العالم.

ونوه المعايطة أن الناقل الوطني، الملكية الأردنية، سيستفيد إيجابا من القرار لجهة ازدياد أعداد المسافرين الأردنيين المتوقع إلى الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة بفعل الميزات التشجيعية التي يوفرها الانضمام إلى برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة، وبالتالي الارتفاع المتوقع في عدد الرحلات الجوية من الأردن إلى مختلف المدن الأمريكية.

كما بين أن الانضمام سينعكس إيجابا على تعزيز التعاون بين شركات السياحة الأردنية ونظيراتها في الولايات المتحدة، إضافة إلى أنه سيسهم في دعم جهود هيئة تنشيط السياحة في فتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتج السياحي الأردني، خصوصا وأن الانضمام يحمل رسالة إيجابية للأسواق الدولية مفادها أن الأردن شريك سياحي موثوق.

وأشار إلى أن هذا البرنامج متاح فقط لعدد محدود من الدول العربية، ما يضع الأردن في موقع استراتيجي مميز على الخارطة السياحية الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن تسهيل إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة لا يقتصر أثره على السفر الاعتيادي، بل يمتد لتعزيز وصول المشاركين والمشجعين في الفعاليات العالمية الكبرى، لا سيما كأس العالم لكرة القدم.

وختم المعايطة بالقول: “هذه الإنجازات تأتي تحت الرعاية المباشرة لجلالة الملك عبدﷲ الثاني وحرصه على دعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط القطاع السياحي، بما يعكس رؤية قيادية نحو تعزيز المكانة الدولية للأردن”.

وبحسب مراقبين، فإن القرار مؤشر قوي على عمق العلاقات الأردنية الأمريكية، ويشكل محطة مهمة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات بين البلدين الصديقين.

ويتيح البرنامج للمواطنين الأردنيين الراغبين في دخول الولايات المتحدة الأمريكية تقليصا كبيرا في أوقات الانتظار وإجراءات تدقيق مُسرَّعة عند الوصول إلى المطارات الأمريكية.

حول برنامج Global Entry:

برنامج الدخول العالمي (Global Entry) هو برنامج أميركي يتيح للمسافرين المسجلين مسبقًا، والذين يحملون تأشيرات دخول أو إقامات دائمة إلى الولايات المتحدة، تسريع إجراءات الدخول والجمارك والمراقبة الحدودية عند الوصول، حيث يمكنهم تخطي طوابير الانتظار الطويلة، واستخدام أجهزة إلكترونية مخصصة لتسجيل الوصول بشكل سريع وآمن. ويعتبر البرنامج أحد برامج تسهيل السفر المعتمدة في عدد محدود من الدول حول العالم، بما في ذلك عدد قليل جدا من الدول العربية.