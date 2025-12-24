بنك القاهرة عمان
وزير خارجية تركيا يبحث مع حماس المرحلة الثانية من خطة غزة

دقيقتان ago
وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية هاكان فيدان التقى في العاصمة أنقرة وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحية. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بتعميم لوسائل الإعلام أن اللقاء “تناول الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، إضافة إلى المرحلة الثانية من خطة السلام تجاه غزة، وجرى تبادل وجهات النظر حيال ذلك”.
وأكد الوزير فيدان خلال اللقاء بحسب مصادر الخارجية، أن تركيا “تواصل الدفاع بقوة عن حقوق الفلسطينيين في جميع المحافل، كما قدم معلومات حول جهود تركيا المستمرة لتلبية احتياجات غزة من السكن والمساعدات الإنسانية”.
من جانبه، أفاد وفد حركة حماس بحسب نفس المصادر، بأنه “قد استوفى شروط وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل لا تزال تستهدف غزة، وتهدف بهذا النهج إلى عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام”.
كما ذكر وفد حماس أن 60 بالمئة من الشاحنات المسموح لها بدخول غزة تحمل بضائع تجارية، وأن كمية المساعدات الإنسانية غير كافية لتلبية الاحتياجات، وأفاد باستمرار النقص بالاحتياجات، ولا سيما في الضروريات الأساسية، والأدوية، ومواد البناء، والوقود.
كما ناقش الاجتماع أيضا تطورات عملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والوضع في الضفة الغربية، وشدد الطرفان على أن تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية غير مقبولة.
وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة رفح والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة المحاصر، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، فيما تجدّد هطول الأمطار، ما تسبّب بغرق خيام النازحين المتهالكة، وذلك وسط الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل عدم توفر المأوى جراء تدمير البنية المدنية خلال عامين من حرب الإبادة. يأتي ذلك في ظل عدم تقدم اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلته الثانية، حيث لا يزال الغموض يلف مناقشات القوة الدولية المقرر نشرها في القطاع، بالإضافة إلى الملفات البارزة مثل نزع سلاح حماس وتشكيل إدارة جديدة في غزة. ووسط هذا الجمود، أطلق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، تصريحات تشي بنيات مغايرة تماماً لبنود الاتفاق، أشار فيها إلى عزم حكومته المتطرفة إقامة نواة استيطان في شمال القطاع، قبل أن يتراجع لاحقاً عن التصريح.


