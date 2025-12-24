بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض

13 ثانية ago
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض

وطنا اليوم:توفي الفنان طارق الأمير اليوم الأربعاء إثر تدهور حالته الصحية، وستقام صلاة الجنازة في محافظة القاهرة المصرية.
ودخل الراحل المستشفى بعد تدهور صحته ودخوله في غيبوبة، وأفاد مصدر مقرب من الفنان طارق الأمير في تصريحات أن الأزمة الصحية نتجت عن قصور في شرايين القلب، وكان يعاني سابقاً من مشاكل قلبية دون علمه.
وأضاف المصدر أنه شعر بآلام شديدة وفقد الوعي مؤخراً، مما استدعى نقله إلى مستشفى خاص بالقاهرة، أكدت فحوصات طبية توقف القلب، وحاول الفريق الطبي إنعاشه.
طارق الأمير ممثل ومؤلف مصري، ولد بالقاهرة عام 1965، وبدأ مسيرته الفنية في التسعينيات، وقدم أدواراً ثانوية في السينما والتلفزيون. من أبرز أدواره شخصية الضابط “هاني” مستشار الغرام في فيلم “اللي بالي بالك” مع الفنان محمد سعد، الذي عُرض عام 2003.
كما شارك في فيلم “عسل أسود” مع أحمد حلمي بدور “عبد المنصف” المتزوج مع إيقاف التنفيذ، الذي عُرض عام 2010، ودور مسعد في فيلم “عوكل”، بالإضافة إلى أعمال أخرى. ألف أفلاماً سينمائية منها “كتكوت” و”مطب صناعي” و”الحب كده”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:34

صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي

11:26

جامعة فيلادلفيا تنظم محاضرة توعوية حول التبرع وواقع زراعة الأعضاء في الأردن

11:23

كلية الأعمال تعزّز التعليم التطبيقي بزيارة ميدانية إلى هايبر ماكس

11:22

جمعية إسناد للديمقراطية وحقوق الإنسان تثمن عالياً قرار  مجلس الوزراء بإيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم بإنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر

11:20

حملة لتنظيف جوف البحر بمحمية العقبة البحرية

11:17

التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة

11:08

إقرار الخطة الاستراتيجية للدخل والمبيعات للأعوام 2026 – 2029

10:33

أمم أفريقيا : تونس تفك عقدة الافتتاح بثلاثية في أوغندا

10:25

تقرير: الموساد يختطف ضابطًا من جنسية عربية

10:21

وقف العمل بنظام الأوتوبارك داخل مدينة الزرقاء

10:12

البرلمان الأوروبي يوافق على مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو

10:05

سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟

وفيات
وفيات الأربعاء 24 – 12- 2025وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025