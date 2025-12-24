وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض

وطنا اليوم:توفي الفنان طارق الأمير اليوم الأربعاء إثر تدهور حالته الصحية، وستقام صلاة الجنازة في محافظة القاهرة المصرية.

ودخل الراحل المستشفى بعد تدهور صحته ودخوله في غيبوبة، وأفاد مصدر مقرب من الفنان طارق الأمير في تصريحات أن الأزمة الصحية نتجت عن قصور في شرايين القلب، وكان يعاني سابقاً من مشاكل قلبية دون علمه.

وأضاف المصدر أنه شعر بآلام شديدة وفقد الوعي مؤخراً، مما استدعى نقله إلى مستشفى خاص بالقاهرة، أكدت فحوصات طبية توقف القلب، وحاول الفريق الطبي إنعاشه.

طارق الأمير ممثل ومؤلف مصري، ولد بالقاهرة عام 1965، وبدأ مسيرته الفنية في التسعينيات، وقدم أدواراً ثانوية في السينما والتلفزيون. من أبرز أدواره شخصية الضابط “هاني” مستشار الغرام في فيلم “اللي بالي بالك” مع الفنان محمد سعد، الذي عُرض عام 2003.

كما شارك في فيلم “عسل أسود” مع أحمد حلمي بدور “عبد المنصف” المتزوج مع إيقاف التنفيذ، الذي عُرض عام 2010، ودور مسعد في فيلم “عوكل”، بالإضافة إلى أعمال أخرى. ألف أفلاماً سينمائية منها “كتكوت” و”مطب صناعي” و”الحب كده”.