كلية الأعمال تعزّز التعليم التطبيقي بزيارة ميدانية إلى هايبر ماكس

36 ثانية ago
كلية الأعمال تعزّز التعليم التطبيقي بزيارة ميدانية إلى هايبر ماكس

وطنا اليوم:نظّمت كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا زيارة ميدانية لطلبة قسم التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إلى شركة هايبر ماكس، وذلك ضمن متطلبات مساق قنوات التوزيع الإلكترونية، وبإشراف الدكتور محمد حسن، في إطار حرص الكلية على تعزيز الجانب التطبيقي وربط الطلبة بواقع سوق العمل.
وهدفت الزيارة إلى تعريف الطلبة بآليات عمل القنوات الرقمية في الشركة، والاطلاع على استراتيجيات التوزيع الإلكتروني المعتمدة، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم العملية وربط المعرفة النظرية بالتطبيق في بيئة عمل حقيقية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لبناء علاقات مهنية مع مؤسسات القطاع الخاص.
من جهته، أكد عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي أن الكلية تواصل تنفيذ أنشطة تعليمية تطبيقية تسهم في إعداد طلبة مؤهلين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن استراتيجية الكلية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وبما ينسجم مع رؤية جامعة فيلادلفيا في
وفي ختام الزيارة، قدّمت كلية الأعمال شهادة شكر وتقدير لشركة هايبر ماكس، تقديرًا لحسن الاستقبال وتعاونها في دعم العملية التعليمية.


