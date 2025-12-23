سماوي يلتقي سفيرة دولة أستراليا في الأردن

وطنا اليوم:التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي ، مع سفيرة دولة أستراليا في الأردن، السيّدة باولا إليزابيث غانلي في مكتبه اليوم الثلاثاء ، وفي بداية اللقاء قام سماوي بالترحيب بالسفيرة باولا ، كما تم مناقشة استضافة استراليا في دورة المهرجان الـ 40 بهدف تقوية العلاقات الأردنية الاسترالية ، من خلال تعزيز الشراكة الثقافية بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن التحضيرات التي يقوم بها سماوي ، لدورة المهرجان القادمة ، نظراً لما تتميز به استراليا بتنوع ثقافاتها ، لكونها تعتبر موطنا لأقدم تقاليد العالم الثقافية ، مما يعزز حضورها ومشاركتها ضمن فعاليات المهرجان .

من جانبها أكدت السفيرة الأسترالية عن عميق شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال ، وأعربت عن أملها في نجاح دورة المهرجان القادمة وحرص دولة استراليا ، للمشاركة بدورة المهرجان الـ 40 ، بما يسهم في توطيد جسور التواصل الثقافي بين البلدين الصديقين ، وإبراز تنوعه الثقافي والفني أمام العالم .