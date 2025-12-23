بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

سماوي يلتقي سفيرة دولة أستراليا في الأردن

57 ثانية ago
سماوي يلتقي سفيرة دولة أستراليا في الأردن

وطنا اليوم:التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي ، مع سفيرة دولة أستراليا في الأردن، السيّدة باولا إليزابيث غانلي في مكتبه اليوم الثلاثاء ، وفي بداية اللقاء قام سماوي بالترحيب بالسفيرة باولا ، كما تم مناقشة استضافة استراليا في دورة المهرجان الـ 40 بهدف تقوية العلاقات الأردنية الاسترالية ، من خلال تعزيز الشراكة الثقافية بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن التحضيرات التي يقوم بها سماوي ، لدورة المهرجان القادمة ، نظراً لما تتميز به استراليا بتنوع ثقافاتها ، لكونها تعتبر موطنا لأقدم تقاليد العالم الثقافية ، مما يعزز حضورها ومشاركتها ضمن فعاليات المهرجان .
من جانبها أكدت السفيرة الأسترالية عن عميق شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال ، وأعربت عن أملها في نجاح دورة المهرجان القادمة وحرص دولة استراليا ، للمشاركة بدورة المهرجان الـ 40 ، بما يسهم في توطيد جسور التواصل الثقافي بين البلدين الصديقين ، وإبراز تنوعه الثقافي والفني أمام العالم .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

الصفدي والشيخ: مستقبل غزة يجب أن يستند على وحدته وارتباطه بالضفة الغربية

19:20

Orange Jordan continues supporting youth and wraps up the YO Ma’ak tour with interactive experiences at universities

19:19

اجتماع حكومي في وزارة الاستثمار لتطوير الخدمة الاستثمارية الشاملة

19:18

حين يُتعب الفهم ويُنقذ الجهل

19:15

رقم قياسي.. 55,410 طلاب وافدين يدرسون في الأردن

19:10

منع التصوير الإعلامي أثناء امتحانات التوجيهي دون تصريح

19:05

سفارة الأردن بواشنطن تدعو المقيمين في كاليفورنيا وفلوريدا للتحوط من الظروف الجوية

16:44

ملف الإخوان… الصفيح الساخن

16:42

8238 اشتراك مياه فعّال غير مفوتر في دير علا

16:33

الضمور رئيسا للنيابات العامة

16:27

اغتيال أحد قادة فلول نظام الأسد المخلوع في لبنان

16:05

تعيين وزير الصناعة والتجارة السابق رئيسا تنفيذيا لمصانع الاسمنت

وفيات
وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والده