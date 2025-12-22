راشد الماجد يتغنى بالنشامى في اغنيته الجديدة أنا الأصل

وطنا اليوم:اطلق الفنان الكبير راشد الماجد أغنيته الجديدة أنا الأصل وهي من كلمات عبدالرحمن المهيدب وألحان محمد طويحي وتوزيع موسيقي اسلام مرغني قبل قليل على قناة روتانا في يوتيوب وجميع المنصات الغنائية وتغنى فيها بالنشامى ويقول مطلعها

أنا الأصل و الفصل و المركز الأوّل

و أنا الفعل و النشامى تهتدي بأمري

كلٍّ يبدَّل و أنا لا يمكن أتبدَّل

ما هو تكبّر و لكن عارفٍ قدري

أنا العطاء دون منّه في الدجى الأكحل

أعطي و ربٍّ كريمٍ يجزل بأجري

أستقبل بْوجه طلْق و كلمة اتفضل

و ما عندي أذن لْحكي ينقال في ظهري

أنا الوفا و المراجل بالوفاء تكمل

ويذكر ان الفنان راشد الماجد اقام حفل غنائي ضخم وتاريخي في دار الأوبرا المصرية يوم ١٧ ديسمبر تحت قيادة المايسترو وليد فايد وبمشاركة أكثر من ١٠٠ موسيقى تغنى فيه بأهم الأعمال الغنائية التي جمعته بالموسيقار طلال وكانت ليلة الوفاء والمحبة التي حضرها عدد كبير من اصحاب السمو الأمراء والأميرات والشيوخ والمعالي وشخصيات هامة حيث أن هذا الحفل كان بمثابة عودة سندباد الأغنية الخليجية والعربية للمسارح بعد انقطاع دام ٤ سنوات .

وتشهد هذه الأيام نشاط فني كبير للفنان راشد الماجد والذي قد يتوج بحفلات كبيرة في معظم الدول العربية.

رابط الاغنية :