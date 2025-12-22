بنك القاهرة عمان
العرموطي: الأولى تخفيض ضريبة الكاز للفقراء وليس السجائر والتبغ

23 ثانية ago
وطنا اليوم:استهجن النائب صالح العرموطي إقدام الحكومة على خفض الضريبة على مشتقات التبغ والسجائر، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار والتأكيد على أنّ الأولى هو تخفيض الضريبة على الفقراء والمساكين والكاز والسولار في هذا الظرف الصعب المعقد.
وقال العرموطي في الجلسة التشريعية صباح اليوم الإثنين: اليوم صدر أول نظام لتخفيض الضريبة على مشتقات التبغ والسجائر وأنا أعرف أنّ دولة الرئيس رياضي ووزير الصحة الرياضي، فهل من المعقول أن يقدموا على مثل ذلك .. الأولى لذلك أنا أستهجن ذلك.
ولفت إلى أنّ عددًا من الحملات في المدارس والجامعات قامت ضد التدخين، في الوقت الذي نرى وزراء يدخنون في اجتماعات اللجان، سجائر إلكترونية، مشددًا على أنّ “التمادي في هذا الأمر أصبح مقلقًا”.
وأضاف: “أطالب الحكومة الرجوع عن القرار”.
وفي سياق آخر، دعا العرموطي البرلمان بإصدار بيان ضد نتنياهو واعتدائه الصارخ على المسجد الأقصى، وتصريحاته، ومخاطبة البرلمانات الأوروبية لنظهر وقوفنا مع دولتنا.
وأشاد في جانب آخر، بإنجاز منتخبنا الوطني بكرة القدم، قائلا: “أما ما يتعلق بوحدتنا الوطنية فقد كرس أبطالنا الشجعان وحدة الصف الأردني”


