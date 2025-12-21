بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

صبري ربيحات المثقف والفلاح والأمني والوزير

21 ديسمبر 2025
صبري ربيحات المثقف والفلاح والأمني والوزير

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
معالي الدكتور صبري ربيحات القادم من جنوب الأردن من الطفيلة عبر بلدة العالوك إلى العاصمة عمان ، قصة وحالة أردنية بحاجة إلى دراسة بتعمق ، وظاهرة فريدة في الأردن ، فهو رجل عصامي بنى نفسه بنفسه ، وعمل في عدة مجالات وتخطى العديد من الصعاب والتحديات حتى وصل إلى قمة الهرم الإداري وهي رتبة وزير، فهو اختار السكن في منطقة العالوك في قضاء بيرين في محافظة الزرقاء ، والدكتور صبري لديه ثقافة مميزة ، فهو ينتقي كلماته بدقة ، ويعبر عنها بمصطلحات اللهجة الأردنية ، غير متصنع، ومتواضع إلى أبسط الحدود ، حديثه لا يخلو من الجرأة في الطرح في القضايا التي تمس الوطن والمواطن ، معظم وقته يقضيه بين القراءة والثقافة والزراعة ، لا يتحرج في أن يمارس الحراثة والزراعة بنفسه، وأن يحرث أرضه بالوسائل التقليدية، لا يتعامل مع الزمن بالسنوات وإنما بالساعات والدقائق وأحياناً بالثواني، تنقل في حياته الوظيفية بين الأمن العام ، إلى التدريس الأكاديمي في الجامعات ثم إلى وزارة التنمية السياسية ، وأخيرا وليس آخرا إلى وزارة الثقافة ، لديه صالون ثقافي وليس سياسي يتداول فيه مع أصدقاؤه واقع الحركة والحياة الثقافية والإجتماعية في الأردن ، ظاهرة الدكتور صبري بحاجة إلى كتابة رواية أو قصة نجاح عنه، لأنها تمثل وتعبر عن واقع القرية الأردنية التقليدية الأصيلة ، تشدك وتجذبك
كتاباته الصحفية ، وتتمتع وتطرب لحديثه التلفزيوني أو لمحاضراته، فهل من يستثمر هذه الطاقة الفكرية والثقافية بالكتابه عن رجل الأمن والأكاديمي والفلاح والمثقف والوزير ، فتحية إحترام وتقدير لإبن الأردن الطفيلي هذا التميز والإبداع والنجاح الذي عز نظيره، وللحديث بقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

20:34

أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

20:24

بزشكيان: من يستطيع حلّ مشاكل إيران فليفعل

20:11

السجن لمسؤولين سابقين في مصرف ليبي بتهمة الاختلاس والتزوير

19:58

البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

19:55

60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

19:28

حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

19:20

الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

19:16

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني