19 ديسمبر 2025
الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب

وطنا اليوم:أكدت إدارة الأرصاد الجوية مساء الجمعة أن مدى الرؤية الأفقية في منطقة رأس منيف بمحافظة عجلون أصبح أقل من 100 متر، وذلك نتيجة لتأثير الضباب والأحوال الجوية السائدة.
وحذرت الأرصاد الجوية السائقين من تدني الرؤية، داعية إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق.
وفيما يتعلق بالطقس، أشارت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون باردًا جدًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
من جهة أخرى، أفادت التوقعات بأن الطقس سيظل باردًا نسبيًا في أغلب المناطق يوم السبت، مع ارتفاع درجات الحرارة قليلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة حيث يكون لطيفًا. كما ستستمر الرياح الجنوبية الشرقية معتدلة السرعة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.


