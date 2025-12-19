جماهير الأرجنتين تنحني لـ النشامى بعد ملحمة كأس العرب

وطنا اليوم:أثار الأداء الاستثنائي الذي قدمه المنتخب الأردني في نهائي كأس العرب 2025 بقطر حالة من الذهول والصدمة لدى أوساط مشجعي المنتخب الأرجنتيني، خاصة بعدما أوقعت قرعة مونديال 2026 “النشامى” جنبا إلى جنب مع رفاق “ميسي” في مجموعة نارية ترفع شعار “مجموعة الموت”، وتضم أيضا كلا من النمسا والجزائر.

وعبر عدد هائل من المتابعين في الأرجنتين عن دهشتهم من سيناريو المباراة الختامية بين الأردن والمغرب؛ حيث غرد أحدهم عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلا: “إن هذا اللقاء كان أفضل من أي نهائي شهدته في حياتي”، في إشارة صريحة إلى حجم الإثارة والندية القصوى التي غلفت المواجهة.

ولم تتوقف الإشادة عند حدود النتيجة، بل ذهب بعض المغردين إلى تشبيه “النشامى” بقوى كروية أسطورية، حيث كتب مشجع أرجنتيني: “لقد تحولوا فجأة إلى برازيل 2002″، بينما رأى آخر أنهم “ليسوا أقل شأنا من فرنسا 98″، ووصفهم مشوق آخر بـ “برازيل السبعينيات” في كناية عن الجمالية والفعالية التهديفية.

رعب من “مجموعة الموت”

تسلل الخوف إلى قلوب عشاق “التانغو” حيال مصير فريقهم في الدور الأول للمونديال المقبل، حيث كتب أحد المتابعين بلهجة ملؤها التشاؤم: “لقد علقنا حقا في مجموعة الموت، سنعود إلى ديارنا مبكرا بعد الجولة الأولى”.

وهذه النظرة السوداوية تعززت بالإشادة بالقوة البدنية الهائلة للاعبين الأردنيين، حيث وصفهم مغرد بأنهم “أقوى العرب في العالم”، مبديا قلقه من تفوقهم في الكرات الهوائية بقوله: “دفاعنا قصير القامة، ومواجهة هؤلاء العمالقة في الجو تدعو للذعر”.

حارس بنكهة “ديبو” مارتينيز

لم يغب حارس مرمى المنتخب الأردني عن مشهد الإعجاب الأرجنتيني، بعد تصديه لفرصة انفراد قاتلة في الثواني الأخيرة منحت بلاده الأفضلية، وقارنه الكثيرون بالحارس الشهير “إيميليانو مارتينيز” في سماته القيادية وردود فعله الإعجازية، مما أثار جنون المتابعين الذين اعترفوا بصراحة أن “الأردن هو أفضل فريق في العالم في هذه اللحظة”.

وختم أحد المشجعين الأرجنتينيين بنبرة يائسة: “لقد انتهى أمرنا يا رفاق، الأردن جاء ليتصدر المجموعة وليس للمشاركة فحسب” ويعكس هذا الزخم الإعلامي والجماهيري مدى القيمة الفنية التي وصل إليها “النشامى”، مما يعد بمواجهة تاريخية مرتقبة في الملاعب الأمريكية