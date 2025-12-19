بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أمطار غزيرة في دبي والشارقة تغرق الشوارع وتعطل حركة المرور

19 ديسمبر 2025
أمطار غزيرة في دبي والشارقة تغرق الشوارع وتعطل حركة المرور

وطنا اليوم:في مشهد درامي أعاد إلى الأذهان ذكريات الفيضانات التي ضربت الدولة الصحراوية العام الماضي، اجتاحت موجة قوية من الأمطار الغزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة صباح يوم الجمعة، ما أسفر عن شلل ملحوظ في بعض المرافق وغرق العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية في كل من مدينتي دبي والشارقة.
ووثقت عدسات النشطاء وكاميرات المراقبة مشاهد حية وصعبة لسيارات تسير ببطء شديد وحذر بالغ وسط برك المياه المتجمعة في شوارع دبي المغمورة، بينما بدا الموقف أكثر تعقيدا في مدينة الشارقة التي ظهرت بعض أحيائها غارقة بالكامل.
ورصدت الصور معاناة السائقين والمشاة على حد سواء، حيث شوهدت المركبات والأشخاص وهم يشقون طريقهم بصعوبة بالغة وسط ارتفاع كبير في منسوب المياه الذي غطى الأرصفة والطرقات.
وحثت الشرطة في بيانها الجميع على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مطالبة إياهم بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج أو المغادرة إلا في حالات “الضرورة القصوى” فقط، وذلك تجنبا للمخاطر التي قد تنجم عن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تضرب البلاد حاليا.
وتأتي هذه التقلبات الجوية لتلقي بظلالها على عطلة نهاية الأسبوع، حيث انتشرت دوريات المرور وفرق الطوارئ والبلديات في المواقع الحيوية لمحاولة سحب المياه وتسهيل حركة المرور المتعثرة، وسط دعوات مستمرة للسائقين بالابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية حفاظا على الأرواح والممتلكات.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:12

نعي حاج فاضل

20:44

1444 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول يتصدر قائمة أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً

20:34

الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب

20:10

طرح سؤالاً.. فيديو لـ بطل شاطئ بونداي يحقق 24 مليون مشاهدة

19:52

جماهير الأرجنتين تنحني لـ النشامى بعد ملحمة كأس العرب

19:21

تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت

19:16

الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

19:13

زراعة إربد تعلن إنشاء 1062 بئرا لجمع مياه الأمطار

19:09

هيئة أممية: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجا

18:48

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاةًوالدة العين والنأئب الأسبق خالد رمضان

16:41

العمري: أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به

16:36

الملك: المنتخب وجمهوره عكسوا كل ما هو جميل في هذا الوطن

وفيات
وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025