أمطار غزيرة في دبي والشارقة تغرق الشوارع وتعطل حركة المرور

وطنا اليوم:في مشهد درامي أعاد إلى الأذهان ذكريات الفيضانات التي ضربت الدولة الصحراوية العام الماضي، اجتاحت موجة قوية من الأمطار الغزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة صباح يوم الجمعة، ما أسفر عن شلل ملحوظ في بعض المرافق وغرق العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية في كل من مدينتي دبي والشارقة.

ووثقت عدسات النشطاء وكاميرات المراقبة مشاهد حية وصعبة لسيارات تسير ببطء شديد وحذر بالغ وسط برك المياه المتجمعة في شوارع دبي المغمورة، بينما بدا الموقف أكثر تعقيدا في مدينة الشارقة التي ظهرت بعض أحيائها غارقة بالكامل.

ورصدت الصور معاناة السائقين والمشاة على حد سواء، حيث شوهدت المركبات والأشخاص وهم يشقون طريقهم بصعوبة بالغة وسط ارتفاع كبير في منسوب المياه الذي غطى الأرصفة والطرقات.

وحثت الشرطة في بيانها الجميع على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مطالبة إياهم بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج أو المغادرة إلا في حالات “الضرورة القصوى” فقط، وذلك تجنبا للمخاطر التي قد تنجم عن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تضرب البلاد حاليا.

وتأتي هذه التقلبات الجوية لتلقي بظلالها على عطلة نهاية الأسبوع، حيث انتشرت دوريات المرور وفرق الطوارئ والبلديات في المواقع الحيوية لمحاولة سحب المياه وتسهيل حركة المرور المتعثرة، وسط دعوات مستمرة للسائقين بالابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية حفاظا على الأرواح والممتلكات.