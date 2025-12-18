بنك القاهرة عمان
الأمم المتحدة: 55 ألف عائلة تأثرت بالأمطار والعواصف الأخيرة في غزة

دقيقة واحدة ago
الأمم المتحدة: 55 ألف عائلة تأثرت بالأمطار والعواصف الأخيرة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت الأمم المتحدة، أن نحو 55 ألف عائلة فلسطينية تأثرت بالأمطار والعواصف الأخيرة في قطاع غزة، وتعرضت ممتلكاتها وأماكن إيوائها لأضرار.
جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الليلة الماضية.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن نحو 55 ألف عائلة في مختلف أنحاء غزة تأثرت حتى الآن بالأمطار الأخيرة، وأن ممتلكاتها وأماكن إيوائها تضررت أو دمرت بسبب العاصفة.
وأشار إلى أن العواصف والأمطار تسببت أيضًا في تضرر عشرات المساحات الصديقة للأطفال في غزة، ما أدى إلى تعطّل أنشطة حماية الطفل، وهو ما أثّر على نحو 30 ألف طفل في مختلف أنحاء القطاع.
كما حذر حق، من أن العوائق الإسرائيلية المستمرة لا تزال تعرقل جهود منظمات الإغاثة الإنسانية الرامية إلى توسيع نطاق تدخلها بشكل أسرع في القطاع.
ويذكر، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها غزة خلال الأيام الأخيرة، قد فاقمت من قسوة الظروف المعيشية في منطقة دمرت جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وأدت إلى غرق خيام مكونة من مواد بدائية.
وأفادت مصادر طبية، بأن عدد الوفيات التي وصلت المستشفيات نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة ارتفع إلى 13 وفاة


