بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. مجتمع مدني

بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة

31 ثانية ago
بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة

وطنا اليوم:يتابع الحزب بقلق بالغ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان والحصار وما يرافقهما من تدمير واسع لمقومات الحياة الأساسية، حيث بات مئات آلاف المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء بلا مأوى فعلي بعد أن جرفت الأمطار والرياح خيام النازحين، في وقت لا تتوفر فيه أدنى مقومات الحماية من برد الشتاء القارس، ولا أي بدائل آمنة أو ملاذات إنسانية تحمي السكان من الأخطار المتصاعدة.

ما يجري في قطاع غزة لا يمكن فصله عن سياسة ممنهجة تقوم على تجويع المدنيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وفي مقدمتها الحق في المأوى والغذاء والعلاج والحماية، وذلك عبر القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية واستمرار إغلاق المعابر ومنع وصول المواد الإغاثية الأساسية في توقيت بالغ الخطورة مع دخول فصل الشتاء، ما يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ويعرض حياة المدنيين لمخاطر حقيقية ومباشرة.

وانطلاقا من مبادئ الحزب القائمة على العدالة وحقوق الإنسان فإننا نطالب بالسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما يشمل مواد الإيواء والاحتياجات الشتوية والغذاء والدواء والوقود، وبما يضمن وصولها إلى جميع المناطق دون قيود أو تمييز باعتبار ذلك التزاما قانونيا وأخلاقيا على المجتمع الدولي وفق قواعد القانون الدولي الإنساني لا يخضع للحسابات السياسية.

كما يحمل الحزب المجتمع الدولي ولا سيما الدول ذات التأثير الإقليمي والدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المعاناة في ظل الصمت أو الاكتفاء بالمواقف الشكلية، ويؤكد أن غياب الضغط الجاد لوقف الانتهاكات وضمان تدفق المساعدات يشكل مساهمة غير مباشرة في إدامة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

ويشدد الحزب على أهمية بلورة موقف عربي موحد وقوي يتجاوز بيانات الإدانة ويتجه نحو خطوات سياسية ودبلوماسية عملية لوقف هذه المعاناة ورفع الحصار وتأمين الحماية للمدنيين، خاصة أن الأسابيع والأشهر القادمة تنذر بتفاقم غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في ظل غياب أي بدائل حقيقية أو أماكن آمنة يلجأ إليها سكان القطاع.

كما يؤكد الحزب أن استمرار المأساة والمعاناة في غزة يمثل اختبارا حقيقيا لقيم العدالة والإنسانية، وهو ما يستدعي تحركا عاجلا ومسؤولا يضع حياة المدنيين وكرامتهم في صدارة الأولويات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:02

الفوسفات الأردنية… خامس أكبر منتج للفوسفات في العالم

11:52

ولي العهد قبيل نهائي كأس العرب: جماهير الأردن الوفية مصدر قوة وعزيمة النشامى

11:39

صفقة أسلحة أميركية ضخمة لتايوان تتجاوز 10 مليارات دولار

11:32

الخيرية الهاشمية تواصل تدخلاتها الإغاثية بتوزيع الخبز في غزة

11:27

تشكيل لجنة تنسيق وتطوير القطاع السياحي في منطقة وادي رم

11:21

هل الإدارةُ الاردنيه سلطةٌ صامتة؟

11:16

رسالة من والد الشهيد العقيد سائد المعايطة في ذكرى استشهاده

11:05

التعليم العالي: تخصيص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين

10:52

البرد القارس يودي بحياة رضيع في خان يونس

10:45

إدارة السير للمواطنين: لا تحولوا مواكب الفرح إلى حزن

10:39

وفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025

10:12

عمر العبداللات يمثل الأردن في ختام بطولة كأس العرب 2025

وفيات
وفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025