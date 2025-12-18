التعليم العالي: تخصيص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تخصيص (2632) منحة جزئية وقرض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية للطلبة الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، بأن التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها على نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستُخصص (2632) منحة جزئية وقرض للطلبة الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم، ولم يستفيدوا من هذه المكرمة سابقاً، مؤكداً بأن هذه المنح الجزئية والقروض التي تغطي (45) ساعة معتمدة ستكون موزعةً على طلبة مرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، كما سيتم توزيعها على جميع ألوية المملكة بالتساوي، وعددها (55) لواء إضافةً إلى اللواء الاعتباري المخصص للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات ثانوية عامة عربية أو أجنبية من داخل أو من خارج المملكة.

وأضاف الخطيب بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال عملية معالجة طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026 ستتواصل مع وزارة التربية والتعليم للحصول على بيانات هؤلاء الطلبة بغض النظر عن مستواهم الدراسي، وعكسها على الطلبة المتقدمين، ودون الحاجة لقيام الطالب أو المعلم بمراجعة أي جهة كانت، ويبين الانفوجرافيك أدناه أعداد هذه المنح والقروض وتوزيعها على مختلف ألوية المملكة.