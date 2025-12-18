عمر العبداللات يمثل الأردن في ختام بطولة كأس العرب 2025

وطنا اليوم:بدعوة رسمية من دولة قطر ( اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 ) يستعد صوت الأرن الفنان عمر العبداللات للمشاركة في الحفل الختامي للبطولة ، حيث سيقدِّم بصوته السلام الملكي الأردني أمام الجماهير في الملعب قبيل إنطلاق المباراة النهائية .

ويمثّل الفنان عمر العبداللات الأردن في هذا الحدث العربي الرياضي الكبير، ليضيف حضوره بصمته الفنية المميزة على ختام النسخة الحالية من البطولة ، وسط أجواء احتفالية تجمع محبي كرة القدم من مختلف الدول العربية.

وتأتي هذه المشاركة تقديرًا لما يمثله الفنان عمر العبداللات من قيمة فنية وتقديراً لإسهاماته المتميزة في الأغنية العربية ، حيث استطاع بلونه الأردني الخاص الوصول إلى العربية والعالمية في مختلف المحافل والملتقيات الفنية ، مؤكداً مكانته كرمز للأغنية الأردنية والعربية .

وبدوره أعرب الفنان عمر العبداللات مؤازرته ودعمه للمنتخب الأردني ” النشامى”، متمنياً حصولهم على البطولة ، ومشيداً بدور دولة قطر في تنظيم هذه البطولة الرائعة ، والتي جسدت مستوى احترافياً عاليًا في جميع تفاصيلها، من الملاعب والبنية التحتية إلى الترتيبات اللوجستية والأجواء الاحتفالية. وأكد أن هذه البطولة تمثل فرصة عظيمة للعرب للمشاركة والتألق على الساحة الرياضية والفنية، معرباً عن شكره العميق لدولة قطر حكومةً وشعباً على إتاحة هذه الفرصة وتنظيمها المميز الذي يعكس اهتمامها بالرياضة والثقافة والفنون ، مؤكداً فخره بتمثيل بلده في هذا المحفل العربي الكبير .

ومن جانب آخر يستعد العبداللات لتجهيز عمل فني ضخم ، وبجودة عالية لمؤازرة المنتخب الوطني في مشواره في كأس العالم بالولايات المتحدة ، وذلك بإنتاج مميز على أيدي أهم الموزعين والموسيقيين العالميين ، كما سيتواجد لإحياء أكبر وأضخم حفل فني للمنتخب الوطني في ولاية سان فرانسيسكو، تزامنًا مع المباراة الأولى والثانية للمنتخب الوطني الأردني وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأردني لكرة القدم والجاليات الأردنية في أمريكا ، وبتنظيم كبير من شركة ” Petra Event ” المتواجدة في الولايات المتحدة ، دعمًا ومساندةً لمنتخبنا الوطني.