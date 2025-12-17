الزراعة: الهطل المطري بالأردن مبشّر حتى الآن مقارنة بالموسم الماضي

وطنا اليوم:قال مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة بكر البلاونة، الأربعاء، إن كميات الهطل المطري المسجلة منذ بداية الموسم الحالي حتى الآن تُعد مبشّرة، مقارنة بأرقام الموسم الماضي.

وأضاف أن أرقام الهطل المطري هي من اختصاص دائرة الأرصاد الجوية، لكن الوزارة تستند إليها في توجيه الإرشادات الزراعية، مثل تقديم أو تأخير بعض الزراعات، مشيراً إلى أنه عندما يكون الهطل جيدا، تنصح الوزارة بزراعة الحبوب البعلية؛ إذ إن لكل رقم دلالة خاصة تنعكس على القرارات الزراعية.