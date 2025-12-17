الملكية الأردنية تحتفي بعامها الـ62 وتستعرض أبرز إنجازات 2025 ورؤيتها لعام 2026 واستراتيجية تحديث الأسطول

وطنا اليوم:تحتفل شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بمرور 62 عامًا على تأسيسها على يد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال عام 1963، حيث انطلقت لتكون سفير الأردن في الأجواء وممثلًا لقيمه ورسائله. وتواصل الشركة اليوم أداء دورها الوطني بفضل توجيهات ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يؤكد باستمرار أهمية تعزيز مكانة الناقل الوطني وربط الأردن بالعالم وفق أعلى معايير التميز.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، أن الدولة الأردنية كانت وما تزال الحاضن الأساسي لمسيرة الشركة، إذ تدعم الملكية الأردنية وتمكنها من تنفيذ خططها الاستراتيجية وتجاوز التحديات وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وأضاف أن ثقة الحكومة بدور الملكية الأردنية مكّنتها من الاستمرار في تحديث أسطولها، وتوسيع شبكتها، وتحسين خدماتها للمسافرين، الأمر الذي يسهم مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز السياحة.

وأوضح المجالي أن العام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة الشركة، حيث واصلت الملكية الأردنية برنامج تحديث الأسطول بإدخال 19 طائرة جديدة من طرازات A320neo وEmbraer E2، إضافة إلى تحديث أسطول بوينغ 787-8 وإكمال العمل على أول طائرتين ضمن خطة تجديد شاملة، فيما تستعد الشركة لاستقبال أول طائرة بوينغ 787-9 مطلع العام 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية مستقبلية تهدف إلى رفع حجم الأسطول إلى نحو 40 طائرة خلال الأعوام القادمة لضمان قدرة أكبر على خدمة المسافرين وتوسيع الشبكة.

وعلى صعيد الوجهات، عززت الملكية الأردنية حضورها الإقليمي والدولي من خلال إضافة وجهات جديدة وزيادة وتيرة الرحلات، ما رفع عدد محطاتها المباشرة إلى 55 وجهة. وشملت الوجهات المضافة خلال العامين الأخيرين دمشق وحلب في سوريا، وبنغازي ومصراتة في ليبيا، والدار البيضاء في المغرب، والنجف في العراق، ومومباي في الهند، وواشنطن العاصمة في الولايات المتحدة، فيما تستعد الشركة لافتتاح وجهات جديدة في العام 2026 تشمل هامبورغ وميونخ في ألمانيا، وبلغراد في صربيا، إلى جانب دالاس في الولايات المتحدة، وذلك ضمن خطة لرفع عدد المحطات إلى 60 وجهة عالمية.

وبتوجيهات ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني، تواصل الملكية الأردنية تنفيذ مشروع تطوير مبنى الشحن الجديد في مطار الملكة علياء الدولي، وهو مشروع استراتيجي وضع جلالته حجر الأساس له خلال هذا العام، ويُعد من أهم الاستثمارات الوطنية لتعزيز قدرة الأردن اللوجستية ودعم قطاع النقل الجوي. ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع نحو 40 مليون دولار، فيما يقدّم المبنى حاليًا خدمات شحن جوي متطورة لمختلف أنواع البضائع، بما في ذلك المواد الطبية وسريعة التلف والبضائع عالية القيمة، وذلك عبر طائرة الشحن الجديدة متوسطة المدى A321 والسعات المخصصة للشحن على طائرات الركاب.

كما عززت الملكية الأردنية استثماراتها في الشركات المساندة ضمن إطار تكاملي يدعم عملياتها الرئيسية، حيث تملك الشركة 100% من الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي (JATS) كما رفعت حصتها في الشركة الأردنية لتموين الطائرات إلى 51% بهدف تعزيز جودة الخدمات والتميز التشغيلي، إضافة إلى امتلاكها 90% من شركة المطارات الأردنية المسؤولة عن تشغيل وتأهيل مطار مدينة عمان، وبما يدعم مكانة الأردن كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والنقل الجوي.

وأكد المجالي في ختام حديثه على التزام الملكية الأردنية بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية ودعم الشباب الأردني وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، موجّهًا الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي الشركة ومتقاعديها على دورهم الحيوي في بناء مكانة الناقل الوطني وتعزيز ريادته في قطاع الطيران.