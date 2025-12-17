عمّان الأهلية تفتتح فعاليات يوم الخريج الثاني لكلية الهندسة 2025-2026

وطنا اليوم:تحت رعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، افتُتحت فعاليات يوم الخريج الثاني لكلية الهندسة Alumni Day 2025-2026 ، حيث حضر حفل الافتتاح مندوبًا عن راعي الحفل الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان.

وشهد حفل الافتتاح حضور المهندس عبد الله عاصم غوشة، نقيب المهندسين الأردنيين، وأعضاء مجلس النقابة، ورئيس مجلس فرع النقابة في محافظة البلقاء، إلى جانب الأستاذ الدكتور بشار الطراونة عميد كلية الهندسة، والسادة عمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع من الطلبة والخريجين، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة في القطاع الهندسي.

وفي كلمته الترحيبية، أكد الأستاذ الدكتور بشار الطراونة أن يوم الخريج الثاني يشكّل محطة مهمة لتعزيز التواصل المستدام مع خريجي الكلية، وربطهم بسوق العمل، والاحتفاء بإنجازاتهم العلمية والمهنية، مشيرًا إلى الدور الريادي الذي تضطلع به جامعة عمّان الأهلية بدعم منظومة التعليم العالي.

واستعرض الطراونة المكانة الأكاديمية المتقدمة للجامعة على المستويين الوطني والدولي، مبينًا أنها تضم أكثر من 14 ألف طالب وطالبة، وحققت تصنيفات عالمية متقدمة، إذ جاءت في المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية وضمن أفضل 500 جامعة عالميًا وفق تصنيف Times Higher Education، إضافة إلى تصنيفها الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن ضمن تصنيفات QS بالمرتبة (700–761).

من جهته، أكد سعادة نقيب المهندسين الأردنيين أن هذا الحدث لا يمثل مناسبة أكاديمية فحسب، بل يعكس استمرارية الرسالة الهندسية الوطنية ودورها المحوري في بناء الدولة وتعزيز مسارات التنمية والابتكار.

وأشار إلى أن الهندسة لم تعد تخصصًا تقنيًا تقليديًا، بل أصبحت نظام تفكير وتحليل ومسؤولية أخلاقية، لافتًا إلى أن الخريجين يدخلون سوق العمل في ظل تحولات هندسية عالمية متسارعة تشمل التحول الرقمي، ونمذجة معلومات البناء (BIM)، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والبناء الأخضر، وهندسة الأنظمة المتكاملة، وتقييم دورة حياة المنشآت.

وقد تخللت فعاليات هذا اليوم ، أربع جلسات حوارية متخصصة؛ تناولت الجلسة الأولى قصص نجاح لخريجي كلية الهندسة استعرضوا خلالها تجاربهم المهنية ومساراتهم العملية، فيما ناقشت الجلسة الثانية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الهندسة ودورها في تطوير الحلول ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع ، بينما ركّزت الجلسة الثالثة على المدن الذكية والاستدامة، ومستقبل التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على البيئة، وخُصصت الجلسة الرابعة لمتطلبات سوق العمل بعد التخرج، والمهارات المطلوبة، والتحديات التي تواجه الخريجين وسبل الاستعداد للتميز المهني.

وأدارت فعاليات الحفل المهندسة منيرة الطيب، مساعد عميد كلية الهندسة لشؤون التدريب الميداني.

وفي ختام الفعالية، قام الأستاذ الدكتور أحمد حمدان نائب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور بشار الطراونة عميد كلية الهندسة، بتكريم سعادة نقيب المهندسين الأردنيين، والمشاركين في الجلسات الحوارية، تقديرًا لمساهماتهم ودورهم في إنجاح فعاليات يوم الخريج الثاني.